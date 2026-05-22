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ASM : Pogba révèle son futur club

Monaco22 mai , 18:40
parGuillaume Conte
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Revenu très timidement cette saison avec l’AS Monaco, Paul Pogba n’aura pas vraiment eu l’impact voulu. Il a déjà annoncé son choix pour la saison prochaine.
Souvent diminué physiquement, le milieu de 33 ans n’a disputé que six rencontres, pour un total de 115 minutes. Pour le champion du monde 2018, cela reste une immense déception. Et c’est certainement le ressenti également du côté de l’AS Monaco. Néanmoins, La Pioche a décidé d’aller au bout de son contrat. Paul Pogba sera toujours à l’ASM la saison prochaine, et c’est ce qu’il a confié à ses suiveurs sur les réseaux sociaux ce vendredi.
« L’attente est finie. Deux ans et demi de travail acharne, de concentration et de conviction m’ont permis d’en arriver la. Le terrain est ma place, et je suis prêt pour la suite. Au club, aux supporters et a tous ceux qui m’ont soutenu : merci », a fait savoir le milieu de terrain, qui possède encore un an de contrat avec l’ASM. Pour les amoureux du joueur français, il faut espérer qu’une préparation complète cet été lui permettra d’être enfin opérationnel la saison prochaine.
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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