Après le maintien, Auxerre vire Pélissier

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.