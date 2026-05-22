Après le maintien, Auxerre vire Pélissier

… le journaliste vedette de RMC-BFM… C’est là que l’horreur et le mensonge commencent … 🤢🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
et la photo journalière de Jhonny merci foot 01, sinon pour les escrocs y'a prison?
Et les arbitres repartent avec des valises, blablabla
La brune et Macron s'associe a Nasser pour faire du mal a l'ol, qui appartient toujours Textor, et blablabla....
En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.
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Christophe Pélissier ne sera plus l'entraîneur de l'@AJA la saison prochaine. lyonne.fr/auxerre-89000/…