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Après le maintien, Auxerre vire Pélissier

Auxerre22 mai , 18:12
parEric Bethsy
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Christophe Pélissier ne sera plus sur le banc de l’AJ Auxerre la saison prochaine. Selon les informations de L’Yonne Républicaine, le club bourguignon a choisi de licencier son entraîneur sous contrat jusqu’en 2027. Une décision étonnante dans la mesure où le technicien vient de terminer sa quatrième saison à l’AJA sur un maintien acquis à la dernière journée. Son équipe a réussi une belle fin de saison notamment marquée par une victoire à Lille (2-0) lors de la dernière journée.
Cela n’a pas suffi pour convaincre le propriétaire James Zhou, lequel a dû trancher entre son coach et son directeur sportif David Wantier, deux hommes en conflit en interne. D'après L'Equipe, cette éviction coûtera environ 2 millions d'euros à l'AJ Auxerre, qui intègre la liste des clubs en quête d'un nouveau tacticien. De son côté, Christophe Pélissier ne devrait pas manquer de sollicitations.
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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