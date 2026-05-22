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CdF : Rennes, Monaco, OM, ils veulent voir Nice s'écrouler

Coupe de France22 mai , 19:00
parGuillaume Conte
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Lens qui bat Nice en finale de la Coupe de France, c'est le voeu de plusieurs clubs français pour qui la faillite totale du club azuréen serait une bonne nouvelle.
La finale de la Coupe de France approche, puisque le match aura lieu ce vendredi soir au Stade de France, et il y a un très gros favori. C’est le RC Lens, qui sort d’une saison très solide en étant le dauphin du PSG, et qui arrive avec une confiance à bloc à l’image de sa victoire 4-0 à Lyon le week-end dernier. Pierre Sage voudra que son équipe finisse la saison en beauté avec un trophée, ce qui n’est jamais rien dans l’histoire.

Rennes, Monaco, et l'OM concernés

De son coté, Nice tentera bien sûr de gagner, mais aura surtout un oeil sur ses deux prochains matchs, avec un barrage aller-retour contre Saint-Etienne pour sauver sa place dans l’élite.
C’est le jeu des fins de saison, plusieurs clubs ne seront pas vraiment neutres devant les prochaines échéances des Aiglons. Pour la finale de la Coupe de France, Rennes et Monaco ont clairement intérêt à voir Lens s’imposer. Les « Sang et Or » sont déjà qualifiés en Ligue des Champions, et libèreraient ainsi une place aux équipes les mieux classées en championnat. Ainsi, Rennes zapperait la Conférence League pour disputer l’Europa League, et Monaco se faufilerait en Conférence League pour sauver l’honneur de sa saison. Dans le cas contraire, l’ASM verrait son voisin niçois participer à l’Europe League, et laisser Rennes en C4.

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Même l’OM a un intérêt dans la fin de la saison de l’OGC Nice. En effet, outre la rivalité avec le club azuréen, l’avenir de Grégory Lorenzi, qui est annoncé comme le futur directeur sportif à Marseille, changera en fonction du résultat des barrages. Si Nice descend, le dirigeant qui vient de passer 10 ans à Brest pourra être libéré du projet niçois où il pensait s’engager. Si le Gym se maintien, alors l’OM devra négocier avec Nice pour récupérer Lorenzi, ce qui aura le don de faire perdre de l’argent et du temps à Stéphane Richard. Nice n’aura donc pas beaucoup de soutiens ce vendredi soir au Stade de France, dans un stade qui sera grandement décoré aux couleurs « Sang et Or ».
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En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.

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