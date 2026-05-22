OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

… le journaliste vedette de RMC-BFM… C’est là que l’horreur et le mensonge commencent … 🤢🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
et la photo journalière de Jhonny merci foot 01, sinon pour les escrocs y'a prison?
Et les arbitres repartent avec des valises, blablabla
La brune et Macron s'associe a Nasser pour faire du mal a l'ol, qui appartient toujours Textor, et blablabla....
En même temps à partir du moment où tu me catalogues comme un facho je n'ai pas envie de te dire des choses intelligentes puisque de toutes façons tu ne les comprendraient pas ^^ Et quand je vois tes réponses, on voit bien l'extrémiste que tu es : on est pas en accord avec toi donc on raconte de la merde. Allez le mytho, je te laisses avec tes pseudos 50 heures d'amplitude.
Loading
📃 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 – 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞̈𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐅𝐑 : Relégué en D1ACFF, le RWDM poursuit son processus de reprise. Le RWDM n’a pas obtenu la licence requise pour évoluer en D1B la saison prochaine. Cette décision le contraint