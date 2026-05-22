OL : Le coup du chapeau pour Textor, Molenbeek coule

Les clubs de John Textor continuent d'être en souffrance. En Belgique, le RWDM Brussels a été rétrogradé d'une division ce vendredi.

Après avoir mis en grande difficulté financière l ’Olympique Lyonnais et Botafogo, John Textor continue de faire beaucoup de mal aux clubs qui étaient ou sont toujours dans sa structure d’Eagle Football. Ce vendredi, le RWDM Brussels, connu précédemment sous le nom de Molenbeek et que Textor avait repris au moment où il montait en première division, a annoncé avoir échoué dans sa tentative d’obtenir une licence pour rester en D1B (Deuxième division). Il est donc de nouveau relégué et disputera la saison prochaine la D1 ACFF, soit la troisième division nationale, perdant son statut professionnel par la même occasion.

« Le RWDM a néanmoins obtenu sa licence D1 ACFF. Le club continue donc d’exister et, vu les circonstances, l’essentiel est certainement là. Le club remercie tout particulièrement ses supporters. Depuis des mois, dans l’incertitude et la tension, vous n’avez jamais lâché le RWDM. Et cette annonce du jour est bien entendu un nouveau coup dur. Mais sachez qu’elle ne marque pas la fin du RWDM. Le club est toujours vivant, toujours debout. Le combat continue », a fait savoir la formation de la banlieue de Bruxelles, dans des propos tout de même peu rassurants pour la suite.