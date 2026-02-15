L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Premières minutes en @Ligue1. Premier triplé en carrière. Premier Trophée UNFP du Joueur du Mois ! @Endrick a réussi à merveille ses débuts sous les couleurs de l’@OL 🔴🔵 Il est le lauréat du Trophée UNFP du Joueur du Mois 🏆 Félicitations Endrick ! 🙌 #TropheesUNFP

