ICONSPORT_311320_0265
Endrick

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Ligue 115 févr. , 11:26
parMehdi Lunay
4
Il n'aura fallu que quelques matchs à Endrick pour remporter son premier trophée en Ligue 1, en l'occurrence un titre individuel. Opposé à son coéquipier à l'OL Pavel Sulc et à Mason Greenwood, le Brésilien a été élu meilleur joueur des mois de décembre-janvier par l'UNFP. Une sacrée performance pour celui qui n'a disputé que 4 rencontres en France (3 buts).
4
Derniers commentaires

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Suffisant pr que les votants se rendent compte qu'il est meilleur que greenwood apparemment

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Decembre?!! Il est arrivé a Noel…

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Oui mais on s'en fout Foot01 il serait temps que vous arrêtiez d'utiliser des bots 👍

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading