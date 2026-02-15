Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France

Kylian doit gérer des petites douleurs au genou depuis un moment- Alvaro Arbeloa
Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout
Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu
Ya repousser et arrêter des ballons et ne faire que repousser à chaque fois. Bcp de buts encaissé sont dû au fait qu'ils repoussent des ballons qu'ils auraient très bien pu arrêter. C'est un fait mec.....
C'est la faute de Longoria et benatia qui change trop de joueurs forcément y a aucun automatisme qui se crée
Attention les sardines on sais ce que l'ont perd mais pas ce que l'ont gagne, a l'Olympique Lyonnais beaucoup on cru y gagner en passant de JMA à TEXTOR ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🚨 ¡MBAPPÉ, SUPLENTE! #LALIGAEASPORTS ⚪️ XI del REAL MADRID (Vs. Real Sociedad).