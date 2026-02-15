ICONSPORT_339231_0041

Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France

Liga15 févr. , 11:40
parCorentin Facy
Touché au genou depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé n’a pas participé à la large victoire du Real Madrid contre la Real Sociedad samedi soir (4-1). Un pépin physique qui inquiète à cinq mois de la Coupe du monde.
Malgré le besoin essentiel de l’emporter face à la Real Sociedad samedi pour continuer à mettre la pression sur le FC Barcelone, Alvaro Arbeloa a pris ses responsabilités en se passant de Kylian Mbappé. Touché au genou depuis plusieurs semaines, l’international français n’était pas titulaire et n’est même pas entré en jeu face aux Basques.
Cela n’a pas empêché son équipe de l’emporter largement (4-1) mais à cinq mois de la Coupe du monde, la situation physique du capitaine de l’équipe de France est de nature à inquiéter Didier Deschamps ainsi que les supporters tricolores. Il n’y a pas de quoi paniquer selon Alvaro Arbeloa, qui a rassuré tout le monde en confiant que Kylian Mbappé allait bien et que sa mise au repos était avant tout une mesure de précaution.
Kylian doit gérer des petites douleurs au genou depuis un moment
- Alvaro Arbeloa
« Kylian va bien. Comme vous le savez il doit gérer ces petites douleurs au genou depuis un moment. Il fait des efforts énormes à chaque fois qu'il joue sur le terrain et nous avons décidé de ne prendre aucun risque pour qu'il puisse être prêt pour le match de mardi » a rassuré l’entraîneur du Real Madrid, qui souhaite pouvoir compter sur son meilleur buteur à l’occasion du barrage aller de la Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne ce mardi soir. Le staff médical des Bleus aura tout de même un oeil sur Kylian Mbappé, en croisant les doigts pour que les douleurs au genou de l’ancien Parisien s’estompent et surtout, que sa blessure ne s’aggrave pas au fil des semaines alors que se profile la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis cet été.

La Liga

14 février 2026 à 21:00
Real Madrid
García Torres5'Paixão de Oliveira Júnior25'Valverde Dipetta31'Paixão de Oliveira Júnior48'
4
1
Match terminé
Real Sociedad
Oyarzabal Ugarte21'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Turrientes Imaz
Real SociedadReal Sociedad
Remplacement
73
ENTRE
B. Abdelkader Diaz
Real MadridReal Madrid
SORT
F. Valverde Dipetta
Real MadridReal Madrid
Remplacement
73
ENTRE
D. Ceballos Fernández
Real MadridReal Madrid
SORT
E. Camavinga
Real MadridReal Madrid
Remplacement
60
ENTRE
D. Carvajal Ramos
Real MadridReal Madrid
SORT
T. Alexander-Arnold
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
0
