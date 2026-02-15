ICONSPORT_282264_0152

Pablo Longoria et l'OM, divorce imminent !

OM15 févr. , 12:00
parCorentin Facy
0
La situation est difficile pour Pablo Longoria à l’OM, entre le départ de Roberto De Zerbi, les mauvais résultats et les banderoles anti-direction au Vélodrome. De quoi envisager un départ du dirigeant espagnol à court terme.
Pablo Longoria vit certainement sa période la plus complexe en tant que président de l’Olympique de Marseille. Samedi après-midi, le dirigeant espagnol n’a pu que constater l’énervement des supporters à l’occasion de la réception du Racing Club de Strasbourg. De nombreuses banderoles anti-direction ont été déployées dans les travées du stade du Boulevard-Michelet tandis que les deux virages étaient déserts jusqu’au quart d’heure de jeu et l’ouverture du score de Mason Greenwood.

Longoria fragilisé à la tête de l'OM

Pablo Longoria pensait tout de même que le match de samedi allait permettre de calmer les esprits, lorsque son équipe menait 2-0. Mais comme s’il était frappé par une malédiction, son club s’est finalement écroulé dans le dernier quart d’heure et a concédé le match nul face aux Alsaciens (2-2). La situation devient intenable pour Pablo Longoria à tel point que dans La Provence, on se demande comment l’ancien directeur sportif du FC Valence pourrait résister à la tempête qui souffle très fort actuellement sur Marseille.
« La liste n’a fait que s’allonger au fil des années. De Roussier à Eyraud en passant par Marchand, Bouchet et Labrune, nombreux sont les présidents olympiens à avoir plié bagage après avoir été la cible d’une fronde (parfois très violente) des supporters. Pablo Longoria sera-t-il le prochain ? » s’interroge le journaliste Alexandre Jacquin avant de poursuivre dans les colonnes du quotidien régional. « Le divorce semble bel et bien proche. A moins d’un nouveau coup de billard à trois bandes dont il a le secret, on voit mal comment le jeune dirigeant va pouvoir tenir. A force de prendre de la hauteur, il est désormais dans la lune ».
La situation devient intenable pour Longoria
Et le journaliste de poursuivre en mettant à présent la pression sur Frank McCourt. « A ce jour, Longoria et Benatia se sauvent encore aux yeux de Frank McCourt car leur mercato a permis de faire entrer plus de 20 millions d’euros dans les caisses. C’est donc ça le projet ? Le propriétaire américain, présent au Vélodrome, a assisté en direct au naufrage. La situation devient intenable » conclut le chef du service des sports de La Provence. Les prochaines semaines diront si effectivement, Pablo Longoria est sur le départ ou si le patron de l’OM conserve malgré la défiance d’une partie des supporters, la confiance de son boss Frank McCourt.

Lire aussi

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à MarseilleOM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille
OM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourtOM : Coup de chaud au Vélodrome, les CRS protègent Longoria et McCourt
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_309870_0164
PSG

Une star française au PSG, l'offre qui change tout

ICONSPORT_339231_0041
Liga

Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France

ICONSPORT_311320_0265
Ligue 1

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Fil Info

15 févr. , 12:20
Une star française au PSG, l'offre qui change tout
15 févr. , 11:40
Kylian Mbappé blessé, le Real rassure la France
15 févr. , 11:26
L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier
15 févr. , 11:20
Paris FC : La catastrophe industrielle déjà annoncée
15 févr. , 11:00
OM : Une belle vente tombe à l'eau au mercato
15 févr. , 10:40
Nantes : Le Kita Circus fait sensation en Espagne
15 févr. , 10:20
EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane
15 févr. , 10:00
L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel

Derniers commentaires

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Suffisant pr que les votants se rendent compte qu'il est meilleur que greenwood apparemment

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Decembre?!! Il est arrivé a Noel…

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Oui mais on s'en fout Foot01 il serait temps que vous arrêtiez d'utiliser des bots 👍

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading