Pablo Longoria et l'OM, divorce imminent !

La situation est difficile pour Pablo Longoria à l’OM, entre le départ de Roberto De Zerbi, les mauvais résultats et les banderoles anti-direction au Vélodrome. De quoi envisager un départ du dirigeant espagnol à court terme.

Pablo Longoria vit certainement sa période la plus complexe en tant que président de l’Olympique de Marseille. Samedi après-midi, le dirigeant espagnol n’a pu que constater l’énervement des supporters à l’occasion de la réception du Racing Club de Strasbourg. De nombreuses banderoles anti-direction ont été déployées dans les travées du stade du Boulevard-Michelet tandis que les deux virages étaient déserts jusqu’au quart d’heure de jeu et l’ouverture du score de Mason Greenwood.

Longoria fragilisé à la tête de l'OM

Pablo Longoria pensait tout de même que le match de samedi allait permettre de calmer les esprits, lorsque son équipe menait 2-0. Mais comme s’il était frappé par une malédiction, son club s’est finalement écroulé dans le dernier quart d’heure et a concédé le match nul face aux Alsaciens (2-2). La situation devient intenable pour Pablo Longoria à tel point que dans La Provence, on se demande comment l’ancien directeur sportif du FC Valence pourrait résister à la tempête qui souffle très fort actuellement sur Marseille.

« La liste n’a fait que s’allonger au fil des années. De Roussier à Eyraud en passant par Marchand, Bouchet et Labrune, nombreux sont les présidents olympiens à avoir plié bagage après avoir été la cible d’une fronde (parfois très violente) des supporters. Pablo Longoria sera-t-il le prochain ? » s’interroge le journaliste Alexandre Jacquin avant de poursuivre dans les colonnes du quotidien régional. « Le divorce semble bel et bien proche. A moins d’un nouveau coup de billard à trois bandes dont il a le secret, on voit mal comment le jeune dirigeant va pouvoir tenir. A force de prendre de la hauteur, il est désormais dans la lune ».

La situation devient intenable pour Longoria

Et le journaliste de poursuivre en mettant à présent la pression sur Frank McCourt. « A ce jour, Longoria et Benatia se sauvent encore aux yeux de Frank McCourt car leur mercato a permis de faire entrer plus de 20 millions d’euros dans les caisses. C’est donc ça le projet ? Le propriétaire américain, présent au Vélodrome, a assisté en direct au naufrage. La situation devient intenable » conclut le chef du service des sports de La Provence. Les prochaines semaines diront si effectivement, Pablo Longoria est sur le départ ou si le patron de l’OM conserve malgré la défiance d’une partie des supporters, la confiance de son boss Frank McCourt.