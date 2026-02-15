Paris FC : La catastrophe industrielle déjà annoncée

Annoncé comme un outsider sérieux l'été dernier, le Paris FC n'en finit plus de décevoir. Laminés 0-5 par Lens samedi, les Parisiens végètent à la 15e place de Ligue 1. Des résultats qui mettent clairement en doute la stratégie au mercato.

Il y a quelques mois encore, un Paris FC -Lens aurait été difficile à pronostiquer. Le promu parisien arrivait en Ligue 1 avec beaucoup d'ambition tandis que Lens était plus réservé sur ses objectifs à venir. Le mystère a été vite levé pour les deux clubs. Leaders du championnat, les Sang et Or impressionnent de match en match. Ils ont notamment étrillé le PFC 5-0 samedi soir. Une claque énorme pour le club détenu par Antoine Arnault. Cependant, l'écart de niveau observé à Jean-Bouin est conforme aux résultats enregistrés depuis août.

Le Paris FC fait rire tout le monde

15e avec 22 points seulement, le Paris FC réalise un exercice médiocre. L'avenir du club en Ligue 1 serait clairement menacé si trois équipes (Auxerre, Nantes et Metz) n'étaient pas aussi décrochées à l'heure actuelle. L'échec du promu est clair selon le journaliste Romain Molina. Sur le réseau social X, il a rappelé les sommes investies par la famille Arnault lors des deux périodes de mercato. Une grande somme d'argent a été gaspillée pour rien par les dirigeants.

« Le Paris FC a dépensé environ 75 millions d'euros (sans vendre pour un euro) en transfert cet été et cet hiver, sans compter les commissions et certains gros salaires. Tout ça pour être 15eme à cause de la médiocrité extrême des trois derniers. Heureusement que le propriétaire se gargarisait de ne pas « avoir été pris pour un pigeon » ; ce qui fait rire à peu près tout le monde dans le milieu du football vu comment le club bosse et paye certains deals », a lâché Romain Molina. De quoi douter vraiment du sérieux du projet parisien.