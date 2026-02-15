ICONSPORT_339202_0131

Paris FC : La catastrophe industrielle déjà annoncée

Paris FC15 févr.
parMehdi Lunay
Annoncé comme un outsider sérieux l'été dernier, le Paris FC n'en finit plus de décevoir. Laminés 0-5 par Lens samedi, les Parisiens végètent à la 15e place de Ligue 1. Des résultats qui mettent clairement en doute la stratégie au mercato.
Il y a quelques mois encore, un Paris FC-Lens aurait été difficile à pronostiquer. Le promu parisien arrivait en Ligue 1 avec beaucoup d'ambition tandis que Lens était plus réservé sur ses objectifs à venir. Le mystère a été vite levé pour les deux clubs. Leaders du championnat, les Sang et Or impressionnent de match en match. Ils ont notamment étrillé le PFC 5-0 samedi soir. Une claque énorme pour le club détenu par Antoine Arnault. Cependant, l'écart de niveau observé à Jean-Bouin est conforme aux résultats enregistrés depuis août.

Le Paris FC fait rire tout le monde

15e avec 22 points seulement, le Paris FC réalise un exercice médiocre. L'avenir du club en Ligue 1 serait clairement menacé si trois équipes (Auxerre, Nantes et Metz) n'étaient pas aussi décrochées à l'heure actuelle. L'échec du promu est clair selon le journaliste Romain Molina. Sur le réseau social X, il a rappelé les sommes investies par la famille Arnault lors des deux périodes de mercato. Une grande somme d'argent a été gaspillée pour rien par les dirigeants.
« Le Paris FC a dépensé environ 75 millions d'euros (sans vendre pour un euro) en transfert cet été et cet hiver, sans compter les commissions et certains gros salaires. Tout ça pour être 15eme à cause de la médiocrité extrême des trois derniers. Heureusement que le propriétaire se gargarisait de ne pas « avoir été pris pour un pigeon » ; ce qui fait rire à peu près tout le monde dans le milieu du football vu comment le club bosse et paye certains deals », a lâché Romain Molina. De quoi douter vraiment du sérieux du projet parisien.
Derniers commentaires

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Suffisant pr que les votants se rendent compte qu'il est meilleur que greenwood apparemment

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Decembre?!! Il est arrivé a Noel…

L1 : Endrick élu meilleur joueur en décembre et janvier

Oui mais on s'en fout Foot01 il serait temps que vous arrêtiez d'utiliser des bots 👍

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

