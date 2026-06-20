Kang-in Lee PSG
Kang-in Lee - Paris Saint-Germain

Kang-in Lee et le PSG, divorce officiel

PSG20 juin , 9:20
parEric Bethsy
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Simple remplaçant dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique, Kang-in Lee ne se contente plus de sa situation. Le milieu offensif souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atlético Madrid avec qu’il s’apprête à trouver un accord.
Ça devrait bouger chez les remplaçants du Paris Saint-Germain. Dans l’ombre des titulaires, certains ne se contentent plus de remplir leur palmarès. L’attaquant portugais Gonçalo Ramos semble se lasser de son rôle de doublure d’Ousmane Dembélé. C’est sans doute la raison pour laquelle son nom alimente pas mal de rumeurs. Une situation similaire à celle de Kang-in Lee. Lui aussi absent des premiers plans de Luis Enrique, le milieu offensif de 25 ans se rapproche plus que jamais de la sortie.
L’Atlético Madrid, recalé par la direction parisienne l’hiver dernier, est revenu à la charge auprès de l’entourage du Sud-Coréen. Résultat, le journaliste Fabrizio Romano affirme que les Colchoneros sont proches d’un accord avec Kang-in Lee. Une fois cette étape passée, le club espagnol contactera ensuite le Paris Saint-Germain pour trouver un terrain d’entente. Aux dernières nouvelles, les deux parties étaient assez éloignées. La presse locale indiquait que l’Atlético Madrid espérait boucler le deal pour 25 millions d’euros, tandis que le double champion d’Europe attend 10 millions d’euros de plus.

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L’écart est important mais pas forcément insurmontable sachant que le mercato estival vient de débuter. En tout cas, si certains en doutaient encore, il est désormais clair que Kang-in Lee ne se voit plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les compliments de son entraîneur ne suffisent plus à son épanouissement dans la capitale où l’international sud-coréen n’a débuté aucun match de Ligue des Champions cette saison. Ce scénario ne risque pas d’arriver chez les Rojiblancos qui veulent faire de lui le successeur d’Antoine Griezmann. Une proposition forcément flatteuse pour le Parisien sous contrat jusqu’en 2028.
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"L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, conscient des failles de son équipe cette saison, estime que les Merengue ont besoin d’un meilleur collectif et d’une formation plus équilibrée." si c'est vrai, c'est d'un ridicule, venant d'un mec qui refuse de défendre

Kang-in Lee et le PSG, divorce officiel

Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Effectivement!

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂

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