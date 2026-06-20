Kang-in Lee et le PSG, divorce officiel

Simple remplaçant dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique, Kang-in Lee ne se contente plus de sa situation. Le milieu offensif souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Atlético Madrid avec qu’il s’apprête à trouver un accord.

Ça devrait bouger chez les remplaçants du Paris Saint-Germain . Dans l’ombre des titulaires, certains ne se contentent plus de remplir leur palmarès. L’attaquant portugais Gonçalo Ramos semble se lasser de son rôle de doublure d’Ousmane Dembélé. C’est sans doute la raison pour laquelle son nom alimente pas mal de rumeurs. Une situation similaire à celle de Kang-in Lee. Lui aussi absent des premiers plans de Luis Enrique, le milieu offensif de 25 ans se rapproche plus que jamais de la sortie.

L’Atlético Madrid, recalé par la direction parisienne l’hiver dernier, est revenu à la charge auprès de l’entourage du Sud-Coréen. Résultat, le journaliste Fabrizio Romano affirme que les Colchoneros sont proches d’un accord avec Kang-in Lee. Une fois cette étape passée, le club espagnol contactera ensuite le Paris Saint-Germain pour trouver un terrain d’entente. Aux dernières nouvelles, les deux parties étaient assez éloignées. La presse locale indiquait que l’Atlético Madrid espérait boucler le deal pour 25 millions d’euros, tandis que le double champion d’Europe attend 10 millions d’euros de plus.