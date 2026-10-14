Koundé

Jules Koundé ne signera pas au PSG

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parClaude Dautel
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Hansi Flick ne fait pas de Jules Koundé un titulaire indiscutable au FC Barcelone et cela ouvre la porte à un départ du défenseur international français. Mais ce dernier ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain, car un club de Premier League a déjà avancé ses pions.
Quatre ans après avoir rejoint le Barça en provenance de Séville, Jules Koundé a peut-être entamé sa dernière saison sous le maillot du club catalan, même s'il a encore trois ans et demi de contrat. En effet, le défenseur français de 27 ans n'est plus du tout un premier choix pour Hansi Flick, qui l'a laissé trois fois sur le banc lors des quatre derniers matchs de Liga. Et mardi soir, lors de la victoire du Barça en Turquie, Jules Koundé n'est entré que dans le dernier quart d'heure. Pour ce dernier, l'heure du départ semble avoir sonné, et ce mercredi le site spécialisé espagnol Fichajes annonce qu'un club s'est déjà avancé pour accueillir le joueur formé à Bordeaux, à savoir Liverpool. Et les Reds ont les moyens de leurs ambitions.

Liverpool prêt à mettre une grosse somme sur Koundé

Car pour convaincre le FC Barcelone de laisser partir Jules Koundé, les dirigeants anglais sont prêts à dépenser 70 millions d'euros alors même que ce dernier est valorisé à 55 millions d'euros par Transfermarkt. Pour l'instant, et selon notre confrère, le défenseur français ne serait pas totalement décidé à quitter le Barça, pensant toujours pouvoir redevenir un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur. Cependant, s'il devait quitter le FC Barcelone, ce sera pour la Premier League où Liverpool n'est pas le seul club à s'être renseigné sur Jules Koundé. Arsenal, Chelsea, Manchester United et Manchester City sont également attentifs, mais pas autant que les Reds.

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Du côté du Paris Saint-Germain, où Jules Koundé a parfois été annoncé, Luis Campos et Luis Enrique n'ont envoyé aucun signal au joueur et au Barça. Même si le natif de Paris peut apporter une vraie solution au PSG, son profil n'est plus compatible avec la politique des doubles champions d'Europe, lesquels veulent recruter des joueurs en devenir. A 27 ans, Koundé n'est pas vieux, mais il ne colle plus avec les exigences de Luis Enrique.
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De plus la réserve va très bien (je les regarde) ils sont second avec Feurs et Annecy le seul problème avec la réserve est qu'ils n'ont pas un milieu titulaire ( en 4 matchs 10 joueurs différents pour 3 postes)

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ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

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