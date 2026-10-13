PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi

Le PSG devra bientôt prendre une décision concernant son futur stade. À Poissy, les espoirs de convaincre les champions d’Europe restent intacts.

Le suspense reste entier au PSG concernant le choix de son futur stade. Les négociations avec la mairie de Paris en vue du rachat du Parc des Princes ont repris. Mais certains candidats n’ont pas perdu espoir de faire pencher la balance en leur faveur. C’est notamment le cas de la ville de Poissy, qui nourrit un projet XXL pour convaincre le Paris Saint-Germain d’y construire sa future enceinte. Une perspective qui a de quoi séduire, alors que la commune accueille déjà le centre d’entraînement des champions d’Europe.

Le PSG en pleine hésitation ?

Selon les informations d’ICI Paris Île-de-France, des représentants du PSG se rendront ce mardi sur le site Stellantis de Poissy. Il s’agira de la quatrième et dernière visite du club de la capitale pour étudier cette possibilité. Le projet prévoit la construction d’un nouveau stade de 80 000 places, ainsi que d’une arena de 20 000 places. Le site se situerait à seulement cinq kilomètres du Campus PSG.

Ce projet potentiel se heurte néanmoins à un obstacle de taille pour le club parisien : les transports. Île-de-France Mobilités estime le coût des travaux à 552 millions d’euros. De son côté, le PSG évalue la facture à un montant bien plus élevé, car il souhaite permettre à plus de la moitié de ses supporters de rejoindre le stade en transports en commun.

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Le club de la capitale devra donc rapidement trancher. Trois options sont sur la table : Poissy, la ZAC de la Bonde à Massy, qui fera l’objet d’une visite jeudi, et le Parc des Princes. Pour rappel, le PSG souhaite agrandir son enceinte historique afin de porter sa capacité à près de 70 000 places. Un projet qui est loin de faire l’unanimité dans la capitale.