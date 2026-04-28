LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

Demi-finale aller de la Ligue des champions

Dans un match aussi spectaculaire qu'intense, le PSG dominait le Bayern 5-4. Un résultat positif mais frustrant puisque les Parisiens ont mené 5-2.

Parc des Princes

PSG-Bayern Munich 5-4

Buts : Kvaratskhelia (24e, 56e), Neves (33e), Dembélé (45e+5 sp, 58e) pour le PSG ; Kane (17e sp), Olise (41e), Upamecano (65e), Diaz (68e) pour le Bayern

Les deux meilleures équipes d'Europe et surtout les deux plus prolifiques, cela promettait un match incroyable au Parc. Le début de match était à la hauteur des attentes. Le Bayern frappait en premier. Olise décalait Diaz dans la surface mais ce dernier était fauché par Pacho. Kane transformait le penalty. D'un beau réflexe, Safonov privait Olise du 2-0 deux minutes plus tard. En difficulté, le PSG se relançait sur un but sublime de Kvaratskhelia. Les Parisiens prenaient les choses en main avant de s'emparer du score. Joao Neves marquait de la tête sur corner. Olise répondait au PSG et trouvait enfin la faille pour le 2-2.

Paris prenait l'avantage au repos sur un penalty discutable de Dembélé, consécutif à une main de Davies. Les hommes de Luis Enrique accéléraient en seconde période avec des contres fulgurants. Kvaratskhelia et Dembélé s'offraient un doublé chacun. A 5-2, le club parisien se relâchait un peu...grave erreur. Kimmich déposait un coup-franc sur la tête d'Upamecano avant une belle frappe de Luis Diaz. Le Bayern étouffait le PSG mais Mayulu trouvait quand même la barre (87e).

Le PSG s'imposait 5-4 pour prendre une petite option en vue de la finale. Un but d'avance à défendre chèrement mercredi prochain en Bavière.