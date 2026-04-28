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LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

Ligue des Champions28 avr. , 22:59
parMehdi Lunay
7
Demi-finale aller de la Ligue des champions
Dans un match aussi spectaculaire qu'intense, le PSG dominait le Bayern 5-4. Un résultat positif mais frustrant puisque les Parisiens ont mené 5-2.
Parc des Princes
PSG-Bayern Munich 5-4
Buts : Kvaratskhelia (24e, 56e), Neves (33e), Dembélé (45e+5 sp, 58e) pour le PSG ; Kane (17e sp), Olise (41e), Upamecano (65e), Diaz (68e) pour le Bayern
Les deux meilleures équipes d'Europe et surtout les deux plus prolifiques, cela promettait un match incroyable au Parc. Le début de match était à la hauteur des attentes. Le Bayern frappait en premier. Olise décalait Diaz dans la surface mais ce dernier était fauché par Pacho. Kane transformait le penalty. D'un beau réflexe, Safonov privait Olise du 2-0 deux minutes plus tard. En difficulté, le PSG se relançait sur un but sublime de Kvaratskhelia. Les Parisiens prenaient les choses en main avant de s'emparer du score. Joao Neves marquait de la tête sur corner. Olise répondait au PSG et trouvait enfin la faille pour le 2-2.
Paris prenait l'avantage au repos sur un penalty discutable de Dembélé, consécutif à une main de Davies. Les hommes de Luis Enrique accéléraient en seconde période avec des contres fulgurants. Kvaratskhelia et Dembélé s'offraient un doublé chacun. A 5-2, le club parisien se relâchait un peu...grave erreur. Kimmich déposait un coup-franc sur la tête d'Upamecano avant une belle frappe de Luis Diaz. Le Bayern étouffait le PSG mais Mayulu trouvait quand même la barre (87e).
Le PSG s'imposait 5-4 pour prendre une petite option en vue de la finale. Un but d'avance à défendre chèrement mercredi prochain en Bavière.
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ah ils en ont pas pris 5. merdee. j ai mal vu alors....

PSG-Bayern 3-2 : La meilleure mi-temps de l'histoire ?

si tu veux...

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

J'allais écrire la même chose.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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