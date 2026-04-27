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Ligue des champions

LdC : Programme TV et résultats des demi-finales aller

Ligue des Champions28 avr. , 00:00
parAlexis Rose
0
Demi-finales aller de la Ligue des Champions :
Mardi 28 avril
21h00 : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (sur Canal+ Foot)
Mercredi 29 avril
21h00 : Atlético de Madrid - Arsenal (sur Canal+)
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Quel cirage de pompes...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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