PSG : Les deux joueurs qui ont fait flop contre le Bayern

Donc tu ne regardes pas beaucoup de matchs de foot pour sortir cette réflexion.
bizarrement cette regle n'est mis a jour que lorsque le PSG peut en bénéficicer
tu surinterpretes mes propos je n'ai jamais dit que les xG étaient l'alpha et l'Omega de la data pertinente, il serai malhonnete de ne pas reconnaitre le niveau de réussite maximal du PSG face a un Chelsea qui n'a pas pesé bien lours dans cette double confrontation. Concernant mon commentaire sur le parcours du PSG, il ne fait que décrire la réalité des équipes affrontées avec une pointe de sacracsme et de relativisme qui ne vous plait pas je l'entend, cela dit uniquement qu'en dehors du Barca duBayern et de cette demi finale, le PSG n'a affrontés aucuns adversaire suffisament solid epour que l'on puisse qualifier cette campagne de LDC comme étant parmis les plus grands parcours de la compétition. Mes justifications ne vous plaisent pas soit, mais mon propos n'est aucunement haineux a l'endroit du PSG et pour info j'ai eu la meme réaction que vous en finale de LDC lors du retour défensif de Kvara. Concernant le volet financier, comment sont payés les salaires des joueurs ainsi que les faramineuses indemnités de transfert depuis 2011? Certes le PSG n'a pas recruté cet été pour autant les joueurs alignés ont tous été recruter pour des sommes entre 50 et 100M. Ce qui aurait été impossible sans l'argent Qatari. Donc oui le PSG a argent infini car QSI appartient à l'émir. Cette saison j'ai vu ce qu'a produit le PSG, et le Bayern. Ma sensibilité footballistique penche aujourd'hui pour le Bayern sans que je n'haisse le PSG, je remet simplement l'Eglise au milieu du village concernant le déroulement de la saison.
@PierrotBub Effectivement, je ne vais pas m'attarder sur ton décompte. Il est absurde et dégoulinant de mauvaise foi. Et tu le sais très bien. Le simple fait que pour le faire, tu utilises un compte secondaire (avec l'image d'une tierce personne) montre que tu n'as pas encore totalement perdu le sens du ridicule.
1- Tu devrais lire les commentaires plus bas. Si tu les avez lus, tu n'aurais pas fait ce commentaire. 2- Tu devrais te mettre à jour concernant les lois du jeu, car cette règle du ballon qui touche une autre partie du corps avant de toucher le bras a été supprimée en 2021. Je l'ai expliqué plus bas à Sergio.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|69
|30
|22
|3
|5
|68
|25
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|53
|31
|16
|5
|10
|59
|41
|18
|51
|31
|15
|6
|10
|54
|47
|7
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|41
|31
|10
|11
|10
|42
|47
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|31
|4
|8
|19
|26
|51
|-25
|16
|31
|3
|7
|21
|31
|70
|-39
Loading
Laisser Marquinhos defendre en 1v1 contre Luis Diaz tuez nous directement c’est mieux
La grande erreur de match ça été de sortir Warren, Fabian Ruiz a part ce prendre un bête carton, il n’apporte rien