PSG : Les deux joueurs qui ont fait flop contre le Bayern

Le PSG a battu le Bayern Munich 5-4 et passe en tête d'un cheveu avant le match retour en Allemagne. Il y a toutefois des choses à corriger.

Ce sera dit et répété dans les prochains jours, jusqu’au match retour, mais le PSG et le Bayern se sont livrés un match titanesque ce mardi soir au Parc des Princes. Au final, une victoire 5-4 qui permet à Paris d’avoir une petite avance en vue du match en Bavière la semaine prochaine. Forcément, les défenses ont été mises à mal mais avec deux équipes qui voulaient sonner leur adversaire, la défaillance à ce niveau est logique. En revanche, individuellement, il y a quelques problèmes à souligner du côté du PSG, qui va devoir travailler pour être encore plus costaud en Allemagne.

Défensivement, la question se pose concernant le rendement de Marquinhos. Le Brésilien n’est plus aussi vif, plus aussi à l’aise pour défendre. Son carton jaune récolté très tôt a pesé sur son agressivité mais il a souvent été en difficulté. Il ne remporte plus ses duels physiquement, et sur le but de Luis Diaz, il a subi la foudre du Colombien. De même sur la réalisation d’Olise, il fait partie des défenseurs qui se font perforer.

Enfin, en seconde période, l’entrée de Fabian Ruiz a littéralement cassé le rythme du milieu parisien. Zaïre-Emery, s’il était parfois imprécis, harcelait les Munichois et aérait le jeu. L’Espagnol n’était clairement pas en jambes, et entre un carton bête et des fautes provoquées, il n’a pas vraiment aidé le PSG à vivre une belle deuxième période. Paris s’est d’ailleurs écroulé et a commencé à ne plus avancer quand Ruiz est arrivé, même si cela aurait pu aussi permettre d’ajouter de la maitrise technique.