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PSG : Les deux joueurs qui ont fait flop contre le Bayern

PSG28 avr. , 23:25
parGuillaume Conte
2
Le PSG a battu le Bayern Munich 5-4 et passe en tête d'un cheveu avant le match retour en Allemagne. Il y a toutefois des choses à corriger.
Ce sera dit et répété dans les prochains jours, jusqu’au match retour, mais le PSG et le Bayern se sont livrés un match titanesque ce mardi soir au Parc des Princes. Au final, une victoire 5-4 qui permet à Paris d’avoir une petite avance en vue du match en Bavière la semaine prochaine. Forcément, les défenses ont été mises à mal mais avec deux équipes qui voulaient sonner leur adversaire, la défaillance à ce niveau est logique. En revanche, individuellement, il y a quelques problèmes à souligner du côté du PSG, qui va devoir travailler pour être encore plus costaud en Allemagne.
Défensivement, la question se pose concernant le rendement de Marquinhos. Le Brésilien n’est plus aussi vif, plus aussi à l’aise pour défendre. Son carton jaune récolté très tôt a pesé sur son agressivité mais il a souvent été en difficulté. Il ne remporte plus ses duels physiquement, et sur le but de Luis Diaz, il a subi la foudre du Colombien. De même sur la réalisation d’Olise, il fait partie des défenseurs qui se font perforer.
Enfin, en seconde période, l’entrée de Fabian Ruiz a littéralement cassé le rythme du milieu parisien. Zaïre-Emery, s’il était parfois imprécis, harcelait les Munichois et aérait le jeu. L’Espagnol n’était clairement pas en jambes, et entre un carton bête et des fautes provoquées, il n’a pas vraiment aidé le PSG à vivre une belle deuxième période. Paris s’est d’ailleurs écroulé et a commencé à ne plus avancer quand Ruiz est arrivé, même si cela aurait pu aussi permettre d’ajouter de la maitrise technique.

Champions League

28 avril 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia24'Gonçalves Neves33'Dembélé45'Kvaratskhelia56'Dembélé58'
5
4
Match terminé
FC Bayern München
Kane17'Olise41'Upamecano65'Díaz Marulanda68'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
N. Jackson
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
A. Pavlović
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
84
ENTRE
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
K. Kvaratskhelia
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
84
ENTRE
L. Hernández Pi
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
80
A. Hakimi Mouh
Paris Saint GermainParis Saint Germain
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

Donc tu ne regardes pas beaucoup de matchs de foot pour sortir cette réflexion.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

bizarrement cette regle n'est mis a jour que lorsque le PSG peut en bénéficicer

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

tu surinterpretes mes propos je n'ai jamais dit que les xG étaient l'alpha et l'Omega de la data pertinente, il serai malhonnete de ne pas reconnaitre le niveau de réussite maximal du PSG face a un Chelsea qui n'a pas pesé bien lours dans cette double confrontation. Concernant mon commentaire sur le parcours du PSG, il ne fait que décrire la réalité des équipes affrontées avec une pointe de sacracsme et de relativisme qui ne vous plait pas je l'entend, cela dit uniquement qu'en dehors du Barca duBayern et de cette demi finale, le PSG n'a affrontés aucuns adversaire suffisament solid epour que l'on puisse qualifier cette campagne de LDC comme étant parmis les plus grands parcours de la compétition. Mes justifications ne vous plaisent pas soit, mais mon propos n'est aucunement haineux a l'endroit du PSG et pour info j'ai eu la meme réaction que vous en finale de LDC lors du retour défensif de Kvara. Concernant le volet financier, comment sont payés les salaires des joueurs ainsi que les faramineuses indemnités de transfert depuis 2011? Certes le PSG n'a pas recruté cet été pour autant les joueurs alignés ont tous été recruter pour des sommes entre 50 et 100M. Ce qui aurait été impossible sans l'argent Qatari. Donc oui le PSG a argent infini car QSI appartient à l'émir. Cette saison j'ai vu ce qu'a produit le PSG, et le Bayern. Ma sensibilité footballistique penche aujourd'hui pour le Bayern sans que je n'haisse le PSG, je remet simplement l'Eglise au milieu du village concernant le déroulement de la saison.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

@PierrotBub Effectivement, je ne vais pas m'attarder sur ton décompte. Il est absurde et dégoulinant de mauvaise foi. Et tu le sais très bien. Le simple fait que pour le faire, tu utilises un compte secondaire (avec l'image d'une tierce personne) montre que tu n'as pas encore totalement perdu le sens du ridicule.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

1- Tu devrais lire les commentaires plus bas. Si tu les avez lus, tu n'aurais pas fait ce commentaire. 2- Tu devrais te mettre à jour concernant les lois du jeu, car cette règle du ballon qui touche une autre partie du corps avant de toucher le bras a été supprimée en 2021. Je l'ai expliqué plus bas à Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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