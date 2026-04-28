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PSG-Bayern 3-2 : La meilleure mi-temps de l'histoire ?

Ligue des Champions28 avr. , 21:52
parGuillaume Conte
9
Match totalement fou entre le PSG et le Bayern ce mardi soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Difficile de faire mieux à tous les niveaux.
Demi-finale de Ligue des Champions ce mardi soir au Parc des Princes, avec le choc tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich. Et peu importe ce qui sera le résultat final de cette rencontre, le niveau de jeu affiché par les 22 acteurs fait se soulever les fans de football. Et c’est bien légitime tant le rythme et la qualité technique impressionnent, tandis que les occasions et les buts pleuvent. Si le PSG mène 3-2 contre le Bayern, le score pourrait facilement être de 4-4, avec les situations manquées par Paris, le poteau et la parade pour sauver Safonov également.
Sur les réseaux sociaux, pour les suiveurs de la rencontre, c’est vraiment le top niveau mondial qui est sur la pelouse du PSG ce mardi soir. « Quel niveau de jeu, on n’a pas le temps de respirer », « ça court, ça joue, je vois pas comment on peut voir un meilleur match », « le vainqueur de ce match a gagné la Ligue des Champions », « le niveau de talent et de génie tout au long de la première période, je n’ai jamais vu ça », « le niveau du match est dingue », « regarder ce match est un délice », ont souligné les suiveurs de cette rencontre folle.
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

J'allais écrire la même chose.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

Ça te change des matchs de ton équipe de charlots

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

Quel intérêt ? Il a déjà des millions de côté. Même en étant très loin de sa fortune, jamais je n'irais. J'ai d'ailleurs pas compris Lacazette qui est allé là-bas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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