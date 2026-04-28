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Khvicha Kvaratskhelia

PSG-Bayern : Le magicien Kvaratskhelia réveille le Parc ! (vidéo)

Ligue des Champions28 avr. , 21:32
parMehdi Lunay
0
Cette demi-finale aller est partie sur un rythme d'enfer. Si le Bayern avait pris les devants sur un penalty de Kane, la réaction du PSG a été immédiate avec un superbe but de Kvaratskhelia. Le Géorgien s'est frayé un chemin dans la surface avant de tromper Neuer d'une frappe enroulée sublime.
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Derniers commentaires

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

ben non ça montre que tu n as pas vu le match ...

Greenwood humilie l'OM, Di Meco le vire

si il n avait pas eu ses problemes, jamais l OM aurait pu l attirer. faut etre serieux...

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

J'allais écrire la même chose.

LdC : Le PSG domine le Bayern dans un match fou !

Ça te change des matchs de ton équipe de charlots

OL : Tolisso, le départ forcé de l'été ?

Quel intérêt ? Il a déjà des millions de côté. Même en étant très loin de sa fortune, jamais je n'irais. J'ai d'ailleurs pas compris Lacazette qui est allé là-bas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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