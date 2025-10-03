Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)