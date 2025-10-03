Fin du clash, le PSG et le Barça deviennent amis

Après les tensions constatées ces dernières années, les relations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone s’améliorent. Leurs présidents respectifs Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont rapprochés, sans doute en raison du changement de stratégie du club catalan concernant la Superligue.

Ce n’est pas un hasard si les Parisiens Vitinha et Gonçalo Ramos ont piqué le FC Barcelone à cause de certaines déclarations. Depuis quelques années, une certaine animosité s’est installée entre les deux équipes. Ce que confirme l’ambiance autour de leur confrontation remportée par le Paris Saint-Germain à Montjuïc (2-1) mercredi. On ne peut pourtant pas dire que les dirigeants des deux clubs avaient lancé les hostilités avant cette rencontre de Ligue des Champions.

Au contraire, leurs présidents respectifs Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont rapprochés. Les deux hommes semblent désormais entretenir de bonnes relations malgré les épisodes désagréables à l’origine de la rivalité. Outre la remontada de 2017 au Camp Nou, les départs de Neymar et d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain ont été mal vécus du côté catalan, tout comme les victoires franciliennes dans leurs récents affrontements sur le terrain. Il faut croire que les deux dirigeants ont tourné la page et l’information donnée par Le Figaro n’y est sans doute pas étrangère.

D’après nos confrères, le Barça, longtemps favorable à la création de la Superligue aux côtés du Real Madrid, devrait finalement abandonner le projet et réintégrer l’Association européenne des clubs (ECA) présidée par Nasser Al-Khelaïfi. La tendance est effectivement confirmée par la radio catalane RAC1 qui explique les raisons de ce rebondissement. Notamment grâce au changement de format de la Ligue des Champions, avec des recettes augmentées pour les clubs, le Barça apprécie les efforts de l’UEFA qui ne devrait pas compliquer son retour au Camp Nou pendant la saison. Ce serait donc la fin de la rivalité avec le Paris Saint-Germain, mais certainement pas avec le Real Madrid laissé seul dans une initiative vouée à l’échec.