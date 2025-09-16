psg pousse dehors marquinhos fait une grande annonce iconsport 264459 0086 395840

« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux

PSG16 sept. , 15:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG affronte l'Atalanta ce mercredi soir en Ligue des champions. Luis Enrique devra notamment faire un choix fort en défense centrale. 
Le Paris Saint-Germain remettra en jeu son titre en Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception de l'Atalanta. Luis Enrique ne pourra pas composer avec certains joueurs phares, comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Marquinhos, le capitaine du PSG, sera lui bien présent. Mais difficile encore de dire si le Brésilien sera préféré ou non à Ilya Zabarnyi face à la formation transalpine. Car l'Ukrainien n'est pas venu dans la capitale pour cirer le banc et Marquinhos le sait bien. Néanmoins, l'ancien de la Roma se veut beau joueur et n'a pas peur d'une concurrence avec le nouveau défenseur du PSG. 

Marquinhos est serein mais...

Présent en conférence de presse ce mardi, Marquinhos a en effet indiqué concernant l'arrivée de Zabarnyi : « Personne n'a sa place garantie au PSG. Si ça fait 13 ans que je suis ici, c'est que je me suis bagarré à tous les entrainements et tous les matchs. Je donne mon maximum. Je vais continuer à faire de même. La concurrence, c'est quelque chose qui te pousse vers l'avant et qui te motive à travailler encore plus. Cela te fait sortir de ta zone de confort. C'est un très bon défenseur. Il est jeune et il peut encore grandir et s'améliorer.
Je vais essayer de l'aider quand il va avoir besoin. Sur les matchs, c'est une question pour le coach. Il a une gestion importante dans cette saison. C'est pour ça qu'il a voulu Zabarnyi pour combler les lacunes dans l'équipe. Je suis content quand il y a des bons joueurs qui me côtoient. Ma mère m'a appris qu'on a pas besoin d'échanger un ami pour un ballon. On ne doit pas faire de mauvaises choses pour la concurrence. Il faut être honnête. On va faire notre maximum pour l'équipe mais il faut avoir du respect, de l'amitié et de l'aide avec la concurrence ». 

A noter que Luis Enrique pourrait opter par moments pour une défense à trois avec Willian Pacho, Zabarnyi et Marquinhos. L'Espagnol n'en serait pas à une surprise près. 
