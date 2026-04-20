IRM pour Vitinha, le PSG retient son souffle

Toute la question est de savoir si Sulc et Tolisso seront opérationnel poir les derniers matchs en revanche pour Fofana et Nuahma c'est sur que c'est quasi mort d'ailleurs Nuahma c'est silence radio sur son état.
blablablabla
le meme genre de faute de l Om sur l OL tu veux dire? mais là mouais. ça ne se siffle pas hein
sauf qu il a entièrement raison.
c est quoi des yens? un dialecte de ton quartier?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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