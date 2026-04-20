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IRM pour Vitinha, le PSG retient son souffle

PSG20 avr. , 9:20
parClaude Dautel
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Sorti sur blessure contre l'OL, Vitinha doit passer ce lundi une IRM qui permettra d'en savoir plus sur la gravité de ce souci physique. A huit jours de PSG-Bayern, Paris retient son souffle.
Luis Enrique avait fait tourner son effectif contre Lyon, cela lui a même été reproché, mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait tout de même titularisé Vitinha, son métronome habituel. Pas de chance pour ce dernier, qui a cédé sa place à Warren Zaïre-Emery (39e) en raison d'un problème à la cheville, consécutif semble-t-il à un mauvais appui suite à un duel avec Endrick. Le milieu de terrain portugais est aussitôt parti, en boitant, vers les vestiaires, preuve qu'il y avait un vrai souci. Le PSG n'a pas fait de communiqué médical concernant l'état de Vitinha, mais Luis Enrique a semblé inquiet en évoquant cette blessure d'un joueur indispensable en Ligue des champions.

Luis Enrique est inquiet

« Je n’ai rien de positif à dire, c’est clair. Ce n'est jamais bon quand on est obligé de sortir un joueur avant la mi-temps. Il faut attendre demain quand il aura fait des tests. On va voir », a concédé l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce lundi, Vitinha doit en effet passer une IRM qui permettra d'en savoir plus sur la nature précise et la durée de l'éventuelle indisponibilité du milieu de terrain portugais, lequel est d'ores et déjà forfait pour la réception du FC Nantes mercredi au Parc des Princes en match en retard de Ligue 1.
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blablablabla

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sauf qu il a entièrement raison.

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c est quoi des yens? un dialecte de ton quartier?

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Lorient
4130101194044-4
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3730107134142-1
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