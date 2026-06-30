« Intransférable » : Le PSG verrouille sa star à 135 ME

« Intransférable » : Le PSG verrouille sa star à 135 ME

PSG30 juin , 12:00
parCorentin Facy
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Le dossier Bradley Barcola agite ce début de mercato estival au PSG. Malgré de nombreuses rumeurs concernant un départ de l’international français, l’ancien Lyonnais pourrait finalement rester selon The Athletic.
Départ, prolongation de contrat ou statu quo, l’avenir de Bradley Barcola est au centre de toutes les questions au Paris Saint-Germain. Un dossier davantage mis en lumière par les très bonnes performances de l’ancien Lyonnais avec l’équipe de France durant cette Coupe du monde aux Etats-Unis (1 but, 1 passe décisive). Probable titulaire pour défier la Suède ce mardi soir en 16e de finale, Bradley Barcola fait l’objet de rumeurs persistantes, notamment venues d’Angleterre, quant à un potentiel départ alors que son contrat expire en juin 2028 et qu’aucun accord n’a été trouvé avec le PSG pour une prolongation.
Ces dernières heures, on apprenait même que Paris avait ouvert la porte à un départ de son ailier gauche de 24 ans en raison de l’avancée positive des dossiers Yan Diomandé et Magnhes Akliouche. La réalité est différente selon David Ornstein, très sérieux journaliste de The Athletic. Selon ses informations, Bradley Barcola n’est pas à vendre à tel point que le Paris Saint-Germain en fait un joueur « intransférable ».

Barcola intransférable, le PSG veut le garder

Le club aurait pris la décision de conserver l’ailier dans son effectif, même dans le cas où il ne prolongerait pas son contrat cet été. Un nouveau point sur son avenir serait alors effectué à l’été 2027 avec cette fois un probable départ s’il n’y a toujours pas de prolongation actée d’ici là. Luis Enrique est un grand fan de Bradley Barcola, un joueur qu’il a su développer ces trois dernières années depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais et a poussé pour le conserver au moins un an de plus dans l’effectif.
David Ornstein explique par ailleurs que le Paris SG considère que Bradley Barcola vaut au moins les 135 millions d’euros payés par Manchester City pour Elliot Anderson. Un dossier qui n’a rien à voir mais sur lequel le PSG se calque, considérant que les clubs de Premier League ont largement les moyens de payer une telle somme pour un joueur comme Barcola qui vaut ce prix selon la direction parisienne. Autant dire que sauf nouvelle surprise dans ce dossier, l’ailier des Bleus et du PSG devrait rester dans la capitale. Suite au prochain épisode.
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