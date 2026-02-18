OM : McCourt rappelle Benatia, la vraie raison dévoilée

A chaque jour son nouvel épisode dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Le retour au premier plan de Medhi Benatia dans la foulée de sa démission a une explication simple pour Daniel Riolo.

Nouvelle semaine incroyable à l'OM, où après le limogeage de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a posé sa démission dans la foulée, avant d'officialiser son départ quelques jours plus tard. Tout ça pour être rattrapé par la manche par Frank McCourt, qui lui a demandé « d'étendre son préavis » jusqu'au mois de juin afin de sauver la saison du club et de continuer dans ses fonctions. Dans le même temps, Pablo Longoria est relégué au second plan, conservant son poste de président pour être présent dans les instances, sans avoir désormais la capacité de gérer réellement le club.

Benatia, l'anti-Longoria au mercato ?

Le tapis rouge est donc déroulé à la surprise générale pour Medhi Benatia, qui venait de claquer la porte, et qui avait juré fidélité à Roberto De Zerbi, comme il l’avait fait avec Pablo Longoria aussi par le passé. Mais si le dirigeant marocain a été sauvé par Frank McCourt à ce point, c’est que le propriétaire de l’OM compte sur lui pour la gestion du club, et notamment sur le plan financier.

Le businessman américain a fait un choix, estimant que la politique de transferts à outrance de Pablo Longoria devait cesser, et que Medhi Benatia possédait des réseaux et une influence au mercato capable de non seulement amener un peu de calme, mais aussi d’arrêter de faire en sorte que l’OM perde des millions d’euros chaque année. C’est ce qu’affirme Daniel Riolo, très bien placé avec ses informations dans ce dossier.

« Visiblement, Frank McCourt a opté pour Medhi Benatia qu’il estime plus apte à gérer et valoriser le club, qui sait faire partir et venir des joueurs. N’oublions pas le contexte plus large qui est de rappeler que la situation économique des clubs français est une catastrophe. Quand ils prennent un joueur, il se demandent s’ils vont pouvoir le faire repartir, à combien. Donc Benatia, qui a autant de réseaux, au-delà de savoir s’il va savoir gérer le club, il va aussi regarder s’il peut faire venir ou partir des joueurs de bonne façon. Il va falloir remettre de l’ordre mais aussi arrêter tous ces mouvements », a livré le journaliste de RMC, pour qui les transferts incessants de l’ère Pablo Longoria devraient cesser maintenant que l’Espagnol est relégué au second plan.