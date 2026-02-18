L'OL dynamite l'indice UEFA, la Ligue des champions lui tend les bras

ICONSPORT_283669_0310

Avec 7 victoires de suite en Ligue 1, Lyon a pris place sur le podium. Les Gones possèdent 5 points d'avance sur l'OM 4e. Pour être assuré d'aller en Ligue des champions, l'OL devra conserver cet avantage même si la position des Marseillais n'est pas si défavorable que prévu.
L'Olympique Lyonnais en Ligue des champions, ça fait 6 années que les supporters en rêvent. Depuis leur fameuse demi-finale contre le Bayern à Lisbonne lors du Final 8, les Gones n'ont plus rejoué la plus grande des compétitions européennes. Ils ont connu plusieurs saisons décevantes malgré des investissements parfois lourds. La C1 pourrait revenir dans le Rhône l'année durant laquelle l'OL a réduit la voilure sur le plan financier. Grâce à une série de 7 succès de rang, Lyon est installé sur le podium de Ligue 1 avec 5 points d'avance sur l'OM 4e.

Un barrage estival prenable pour l'OL

Les Lyonnais seront inspirés de conserver cette troisième place puisque le quatrième rang ne qualifie pas directement pour la C1. En effet, à l'instar de Nice cette saison, il faudra jouer un troisième tour préliminaire puis un barrage aller-retour pour atteindre la phase de ligue. Un parcours du combattant peu favorable aux clubs français. Cependant, l'OL est bien parti pour avoir un programme simplifié s'il doit jouer ces qualifications.
Avec sa superbe campagne en Ligue Europa, Lyon a énormément grimpé au classement UEFA. Une position stratégique pour être tête de série aux tirages des qualifications estivales. Leader à l'issue de la phase de Ligue, le club rhodanien est passé de la 51e place au début de saison à la 31e. L'OL s'est fortement rapproché de Lille 29e pour devenir le deuxième club français dans la hiérarchie européenne derrière le PSG. Quelques succès supplémentaires et un parcours très long en Ligue Europa pourraient porter Lyon jusqu'au top 20 européen en mai prochain.
0
