Un joueur du PSG se fait tailler

Le PSG s'est fait peur contre Monaco, la faute à une entame de match catastrophique et une prestation inquiétante de la part de Nuno Mendes. Le Portugais n'échappe pas aux critiques.

Le PSG est passé par tous les sentiments dans son barrage aller de Ligue des Champions face à Monaco. Finalement, il réalise une très bonne opération avec la victoire 3-2 et un bon pied en 1/8e de finale de la compétition. Même si, pour valider cette place au retour au Parc des Princes, il faudra tout de même être plus solide défensivement. Si Achraf Hakimi semble avoir retrouvé des jambes à l’image de son but égalisateur, son pendant à gauche a été complètement à côté de ses pompes.

Nuno Mendes, pire joueur du PSG

Nuno Mendes est pointé du doigt après son match qui rappelle des mauvais souvenirs, quand sa puissance physique ne permettait pas de compenser les grosses erreurs défensives. Dans le catastrophique début de match de son équipe, il prend ainsi une bonne part de responsabilité. L’Equipe lui attribue la note de 3/10 soulignant qu’il y avait bien longtemps que le Portugais n’avait pas été aussi en difficile. Le Parisien confirme avec un 3,5/10.

« Son entame ne pouvait pas être pire… En relançant plein axe, il a donné la possibilité aux Monégasques d’ouvrir le score après seulement 56 secondes (1-0). Peu inspiré en première période, il a eu un déchet étonnant dans ses transmissions », a souligné le quotidien francilien, qui n’a pas trouvé pire dans l’effectif de Luis Enrique sur ce match.

Pas de quoi inquiéter l’entraîneur du PSG, qui bénéficie d’un Nuno Mendes globalement très solide cette saison. Et souvent efficace et sérieux dans les gros matchs. Mais l’arrière gauche ne va pas devoir rééditer ce genre de performances, notamment dans la dernière partie de saison, sous peine de voir son équipe avoir du mal à surmonter un déficit de deux buts quand l’adversaire sera peut-être d’un autre calibre que l’AS Monaco.