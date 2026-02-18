ICONSPORT_289630_0151

Habib Beye entraineur de l’OM dans un mois ?!

OM18 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
3
Incroyable bras de fer entre Rennes, l'OM et Habib Beye. Le club breton ne compte pas lâcher et peut libérer son ancien entrainer pour qu'il signe à Marseille... dans un mois.
Habitué à beaucoup discuter ces dernières années sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille et Rennes ne se font pour le moment pas de cadeau dans un dossier aussi important qu’urgent. Les deux clubs ont la particularité d’avoir changé d’entraineur ces derniers jours. Et ils ont aussi déjà trouvé un accord avec leur prochain technicien. Mais pour que cela se fasse, tout dépend désormais du limogeage d’Habib Beye par le club breton, qui n’est pas encore effectif. Ce mardi, la réunion de conciliation auprès de la Ligue n’a pas débouché sur un accord pour les termes du licenciement du coach franco-sénégalais.

Rennes va annoncer Haise ce mercredi

Résultat, ce dernier est toujours sous contrat avec le Stade Rennais, et ne peut pas, malgré son arrivée récente à Marseille, prendre ses fonctions à l’OM. Les pensionnaires du Roazhon Park ont désormais un mois pour envoyer la notification du rupture de contrat, soit jusqu’au 12 mars. D’ici là, le bras de fer peut commencer. Bien évidemment, l’ancien joueur et capitaine de Marseille veut être libre plus tôt, mais il devra faire des concessions et ne semble pour le moment pas désireux d’en faire.
Le Telegramme annonce ainsi de son côté que le Stade Rennais a prévu d’annoncer l’arrivée de Franck Haise ce mercredi, peu importe si Habib Beye a été libéré de son contrat. Un nouvel entraineur qui permettrait de mettre le dossier de l’ancien coach de côté, et de laisser l’OM sans nouveau technicien pour le moment. A Marseille comme chez les instances, on reste persuadé que cela va vite se régler, souligne de son côté RMC, étant données les bonnes relations entre les deux clubs.
Mais il se murmure désormais que Habib Beye pourrait ne pas être sur le banc de touche pour le match de l’OM contre Brest, qui aura lieu dès ce vendredi. A moins de négociations musclées, avec l’une des trois parties prenantes qui devra faire un gros effort pour faire accélérer les choses.

3
Derniers commentaires

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Ouin ouin ? 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Il y en aura toujours des décisions litigieuses mais tant que l’arbitte est équilibré c’est bon… 😐🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Mouais , mais hier soir ça démarre à 2-0 quand même 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Bon et du coup, Dembappé va devoir réfléchir, nan ? 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou

Le collectif 🤩🤩🇧🇷🇺🇦🇵🇹🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

