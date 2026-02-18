Habib Beye entraineur de l’OM dans un mois ?!

Incroyable bras de fer entre Rennes, l'OM et Habib Beye. Le club breton ne compte pas lâcher et peut libérer son ancien entrainer pour qu'il signe à Marseille... dans un mois.

Habitué à beaucoup discuter ces dernières années sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille et Rennes ne se font pour le moment pas de cadeau dans un dossier aussi important qu’urgent. Les deux clubs ont la particularité d’avoir changé d’entraineur ces derniers jours. Et ils ont aussi déjà trouvé un accord avec leur prochain technicien. Mais pour que cela se fasse, tout dépend désormais du limogeage d’Habib Beye par le club breton, qui n’est pas encore effectif. Ce mardi, la réunion de conciliation auprès de la Ligue n’a pas débouché sur un accord pour les termes du licenciement du coach franco-sénégalais.

Rennes va annoncer Haise ce mercredi

Résultat, ce dernier est toujours sous contrat avec le Stade Rennais, et ne peut pas, malgré son arrivée récente à Marseille, prendre ses fonctions à l’OM. Les pensionnaires du Roazhon Park ont désormais un mois pour envoyer la notification du rupture de contrat, soit jusqu’au 12 mars. D’ici là, le bras de fer peut commencer. Bien évidemment, l’ancien joueur et capitaine de Marseille veut être libre plus tôt, mais il devra faire des concessions et ne semble pour le moment pas désireux d’en faire.

Le Telegramme annonce ainsi de son côté que le Stade Rennais a prévu d’annoncer l’arrivée de Franck Haise ce mercredi, peu importe si Habib Beye a été libéré de son contrat. Un nouvel entraineur qui permettrait de mettre le dossier de l’ancien coach de côté, et de laisser l’OM sans nouveau technicien pour le moment. A Marseille comme chez les instances, on reste persuadé que cela va vite se régler, souligne de son côté RMC, étant données les bonnes relations entre les deux clubs.

Mais il se murmure désormais que Habib Beye pourrait ne pas être sur le banc de touche pour le match de l’OM contre Brest, qui aura lieu dès ce vendredi. A moins de négociations musclées, avec l’une des trois parties prenantes qui devra faire un gros effort pour faire accélérer les choses.