L'OM de Genesio débute par une large victoire

L'OM de Genesio débute par une large victoire

OM17 juil. , 23:02
parGuillaume Conte
5
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Face à une équipe qui évoluait en D2 ivoirienne la saison passée, l’OM a déroulé pour son premier match de la préparation de la saison avec une victoire 3-0. C’était aussi bien évidemment la première de Bruno Genesio sur le banc de touche marseillais. Cela s’est terminé par une victoire 3-0 avec des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna.
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Derniers commentaires

L'OM de Genesio débute par une large victoire

On ne l'a pas fait en effet parce qu'on s'en tamponne. Lui si ça trouve, il a même regardé le match.

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

c est un honneur d un blaireau comme toi ;). merci

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

bah toujours pas compris. montres moi?

L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

Didier Deschamps a tout à fait raison. Il suffit de regarder les corners et certaines fautes non sifflées et d'autres interprétées d'étrange façon. Par exemple, Lamine Yamal n'aurait jamais dû finir le match en faisant une faute sur Kylian Mbappé et sur Désiré Doué (entres autres). On peut aussi aborder le coup-franc de la 88ème minute sifflé par l'arbitre alors que Désiré Doué a subi la faute les deux pieds dans la surface de réparation. Il y aurait dû avoir un pénalty et un carton jaune pour Lamine Yamal. On dira que ce ne sont que des détails... mais un match de ce niveau se joue toujours sur des détails. L'arbitre était tout simplement pas au niveau pour cette demi-finale de Coupe du Monde.

L'OM de Genesio débute par une large victoire

on a commenté vos resultats amicaux à vous? personne n a dit que c etait difficile. blaireau

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