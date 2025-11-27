Il est parti, les supporters du PSG sont en larmes

ICONSPORT_278257_0366

Encore du spectacle au match du PSG ce mercredi soir, avec la victoire 5-3 face à Tottenham. Mais de voir Lucas Chevalier ne pas parvenir à décoller cette saison inquiète les supporters.
Match spectaculaire pour le Paris SG face à Tottenham, avec une victoire 5-3 qui démontre que, même si aucun des attaquants parisiens n’a marqué, le club de la capitale possède une capacité à trouver la faille chez ses adversaires. Vitinha a été le grand artisan de ce succès qui met le PSG à la deuxième place du classement de la Ligue des Champions, bien au chaud avant le déplacement à Bilbao.
Mais si le PSG a vécu une rencontre à rebondissements, c’est aussi en raison de sa perméabilité défensive. Et notamment un Lucas Chevalier qui n’a toujours pas rassuré après quatre mois de compétition. Il hérite dans L’Equipe de la note de 4/10, avec ce mélange d’impuissance et de manque d’arrêts décisifs. « Drôle de soirée pour le gardien parisien, avec un seul arrêt au compteur (82e), et trois buts dans la musette. Impuissant sur la combinaison aboutissant à la tête de Richarlison (35e), il est devancé par Gray sur le 2e (50e) et se fait transpercer par Kolo Muani sur le 3e (73e) », a livré le quotidien sportif. 
Du côté de Canal+, qui commentait la rencontre, Sidney Govou pointait aussi l’absence de sortie décisive de l’ancien lillois sur le deuxième but et le fait qu’il subisse beaucoup les actions et les tirs. De quoi compliquer la tâche de la défense du PSG, autrement habituée avec Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien n’était pas le roi des sorties aériennes, il était quasiment imbattable sur sa ligne et sortait son équipe de situation très compliquée.
De quoi provoquer de très gros regrets chez les supporters du PSG, qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux après la rencontre. « On peut récupérer Donnarumma de son prêt à City ou pas ? », « Et dire qu’on a essayé de nous faire croire que Chevalier serait meilleur qu’un Donnarumma », « je ne pense pas que donnarumma aurait encaissé autant de buts. A chaque tir, il encaisse », « Dire que si l'année dernière on avait eu Lucas Chevalier à la place de Donnarumma le PSG n'aurait jamais gagné la Champions League », « comment te récupérer Donnarumma ? », « Donnarumma, qu’est ce que tu me manques », ont envoyé les supporters parisiens, qui n’ont pas souvent critiqué le travail de Luis Campos et le flair de Luis Enrique sur le mercato, mais s’inquiètent clairement de ce changement de gardien très délicat après une saison aussi réussie. 
