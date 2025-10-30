Il dit non à la Premier League, il ne veut que le PSG

ICONSPORT_274852_0064
Grâce aux différentes absences du début de saison, Senny Mayulu a gagné un temps de jeu considérable. Ses prestations forcent d'ailleurs la direction du PSG à boucler rapidement la prolongation de son contrat, notamment à cause de la menace de la Premier League.
Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, c'est un mariage parfait. Désireux de mettre à l'honneur son centre de formation et ses jeunes joueurs à fort potentiel, le club de la capitale a trouvé en l'Asturien l'entraineur idéal pour les faire progresser. Et Senny Mayulu ne fait clairement pas exception. Buteur en finale de la Ligue des champions, il a progressivement pris du galon au point de participer à toutes les rencontres possibles du PSG cette saison hormis les quatre premières pour cause de blessure.
Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Si son début d'exercice est marqué par un but ô combien important sur la pelouse du FC Barcelone, il l'est surtout par l'ampleur qu'il prend dans l'entrejeu parisien, et la réelle cartouche au service de Luis Enrique grâce à sa polyvalence. En tout cas, toutes ces raisons poussent la direction parisienne à accélérer pour le prolonger avant que la Premier League ne l'arrache de ses mains à la dernière minute.

Senny Mayulu repousse la Premier League

Comme l'indique Nicolo Schira, le Paris Saint-Germain et Senny Mayulu se rapprochent de plus en plus d'une prolongation de contrat jusqu'en juin 2030, alors que son bail actuel court jusqu'en juin 2027. Face à l'explosion du natif de Blanc-Mesnil, la Premier League a fait plusieurs approches auprès de son entourage pour le convaincre de ne pas prolonger avec son club formateur et de laisser un transfert se réaliser. Ce, jusqu'aux derniers moments de sa réflexion. Mais la réalité est que la direction parisienne n'est absolument pas inquiétée par les clubs anglais, aussi tentants soient-ils pour n'importe quel joueur.
Le journaliste italien affirme en effet que la priorité de Senny Mayulu est de rester à Paris afin de faire définitivement son trou. Comme l'expliquait Luis Enrique, maintenant que le PSG a remporté une première Ligue des champions, les jeunes joueurs vont plus facilement vouloir rester pour tenter de faire partie d'une nouvelle épopée. Un nouveau statut dont se réjouissent forcément les décideurs parisiens.
