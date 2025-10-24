ICONSPORT_273182_0002

Il décide de demander un salaire dingue au PSG, ce n’est pas Dembélé

PSG24 oct. , 10:00
parGuillaume Conte
A Paris, la nouvelle grille des salaires s'applique désormais. Un joueur libre très demandé rêve du PSG, mais exige un salaire ahurissant. 
Le PSG l’a fait savoir depuis désormais plus d’un an et le départ de Kylian Mbappé, il en a terminé avec sa politique des salaires démesurés. Gianluigi Donnarumma en a fait les frais, même si cela arrangeait bien Luis Enrique de le voir partir pour le remplacer par un gardien dont les qualités correspondaient plus à ce qu’il recherchait. Mais, encore jeune, champion d’Europe et titulaire indiscutable et décisif, l’Italien n’a pas compris que le Paris SG lui propose un salaire revu à la baisse l’été dernier. 

Le Bayern renonce pour Upamecano

La grille des salaires n’est plus la même, et cela va peut-être priver le club de la capitale d’une recrue l’été prochain. En effet, Dayot Upamecano se cherche un club, à huit mois de la fin de son engagement avec le Bayern Munich. La formation de Bavière est persuadée que, malgré les discussions en cours, l’ancien de Valenciennes ne prolongera jamais. 
Selon Sky Deutschland, trois clubs européens le suivent de près : le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris SG bien sûr. La formation française adore les joueurs tricolores et cherche toujours des défenseurs centraux pour s’améliorer. 
Toutefois, cela risque de ne pas coller à la vue des demandes d’Upamecano. Ce dernier compte bien profiter de son statut de joueur libre et d’international français encore jeune à 26 ans, puisqu’il va exiger un salaire de 16 millions d’euros par saison pour signer. Voilà qui le placerait directement sur le podium des joueurs les mieux payés du club francilien. Pas certain que cela entre dans le cadre de la politique mise en place par Nasser Al-Khelaïfi, qui a récemment réussi à faire venir Lucas Chevalier et Illya Zabarny, deux grosses recrues de l’été dernier, sans leur donner des salaires démesurés. 
L’exception sera-t-elle de mise l’été prochain, pour le natif d’Evreux, proche d’Ousmane Dembélé, et international français ?
Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Il aurait été bien de dire le PSG et l'OL sauve la France du désastre

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

Jamais de la vie. Marcus Thuram c'est le prototype de l'attaquant que je ne veux pas voir au PSG. Un joueur ultra physique et peu technique. Je préfère 100 fois Ramos

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Un peu d'humilité. Ce n'est pas parce que l'OM a fait une bonne série qu'il faut s'enflammer surtout vu les circonstances. Mercredi a été un rappel et avec 3 pts en 3 matchs, je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de fanfaronner....

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

et oublie pas que tu peux prendre rouge a la 3 eme minute

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

je suis pas parisien lol mais vas y continue de pleurer et de nier que votre defaite est du a emerson et de zerbi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

