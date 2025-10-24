Il décide de demander un salaire dingue au PSG, ce n’est pas Dembélé

A Paris, la nouvelle grille des salaires s'applique désormais. Un joueur libre très demandé rêve du PSG, mais exige un salaire ahurissant.

Le PSG l’a fait savoir depuis désormais plus d’un an et le départ de Kylian Mbappé, il en a terminé avec sa politique des salaires démesurés. Gianluigi Donnarumma en a fait les frais, même si cela arrangeait bien Luis Enrique de le voir partir pour le remplacer par un gardien dont les qualités correspondaient plus à ce qu’il recherchait. Mais, encore jeune, champion d’Europe et titulaire indiscutable et décisif, l’Italien n’a pas compris que le Paris SG lui propose un salaire revu à la baisse l’été dernier.

Le Bayern renonce pour Upamecano

La grille des salaires n’est plus la même, et cela va peut-être priver le club de la capitale d’une recrue l’été prochain. En effet, Dayot Upamecano se cherche un club, à huit mois de la fin de son engagement avec le Bayern Munich. La formation de Bavière est persuadée que, malgré les discussions en cours, l’ancien de Valenciennes ne prolongera jamais.

Selon Sky Deutschland, trois clubs européens le suivent de près : le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris SG bien sûr. La formation française adore les joueurs tricolores et cherche toujours des défenseurs centraux pour s’améliorer.

Toutefois, cela risque de ne pas coller à la vue des demandes d’Upamecano. Ce dernier compte bien profiter de son statut de joueur libre et d’international français encore jeune à 26 ans, puisqu’il va exiger un salaire de 16 millions d’euros par saison pour signer. Voilà qui le placerait directement sur le podium des joueurs les mieux payés du club francilien. Pas certain que cela entre dans le cadre de la politique mise en place par Nasser Al-Khelaïfi, qui a récemment réussi à faire venir Lucas Chevalier et Illya Zabarny, deux grosses recrues de l’été dernier, sans leur donner des salaires démesurés.

L’exception sera-t-elle de mise l’été prochain, pour le natif d’Evreux, proche d’Ousmane Dembélé, et international français ?