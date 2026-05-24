Harry Kane n'a pas voulu signer, le PSG l'humilie

Le PSG a vu passer de nombreuses stars dans son effectif ces dernières années. Le club de la capitale a toutefois échoué à attirer Harry Kane, l’attaquant anglais n’étant pas convaincu par le projet parisien à l’époque.

Le Paris Saint-Germain disputera samedi prochain une nouvelle finale de Ligue des champions avec l’ambition de décrocher une deuxième C1 consécutive. Un accomplissement qui serait historique pour le club de la capitale. L’arrivée de Luis Enrique a profondément changé la dynamique du PSG , aussi bien dans le jeu que dans la gestion du groupe.

Ces dernières années, Paris a souvent connu des désillusions sur la scène européenne, mais également dans certains dossiers majeurs du mercato . Ce n’est un secret pour personne : les dirigeants parisiens avaient notamment tenté d’attirer Harry Kane avant que l’international anglais ne rejoigne le Bayern Munich.

Kane peut s'en mordre les doigts ?

Selon les informations de L’Équipe, « en 2023, Kane avait estimé que Paris n’offrait pas assez de garanties sportives ». L’ancien joueur de Tottenham doutait notamment de la capacité du PSG à remporter la Ligue des champions. Un choix qui peut aujourd’hui sembler regrettable pour l’attaquant anglais, puisque le club parisien a remporté la compétition en 2025 face à l’Inter Milan et pourrait récidiver cette saison contre Arsenal, après avoir éliminé… le Bayern Munich en demi-finales.

Le Paris Saint-Germain a depuis misé sur d’autres profils offensifs pour bâtir son projet. Si certains recrutements n’ont pas toujours été couronnés de succès, l’effectif construit par Luis Enrique apparaît désormais beaucoup plus équilibré. Le Bayern, comme beaucoup d'autres grands clubs européens, a récemment pu s'en apercevoir... Harry Kane, qui avait confié à l'époque son besoin de gagner de manière urgente la Ligue des Champions, risque de regretter longtemps cette décision. Une belle revanche pour Paris, et une petite humiliation pour l'ancien de Tottenham.

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L’été prochain, le PSG va poursuivre cette politique de recrutement ciblée, sans forcément surpayer des joueurs peu enthousiastes à l’idée de rejoindre Paris. Une stratégie qui porte ses fruits et la direction francilienne donne les pleins pouvoirs à son duo Luis Enrique - Luis Campos pour mener les opérations.