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jangeal

Hambourg va chiper un Titi du PSG

PSG19 avr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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L’été prochain, sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain s’annonce particulièrement actif. Au rayon des départs, le club de la capitale pourrait perdre plusieurs jeunes joueurs, dont Mathis Jangeal.
Il n’est pas simple pour un jeune joueur de s’imposer dans un club comme le PSG. Luis Enrique est très exigeant et privilégie des éléments déjà prêts pour le très haut niveau. Cela ne signifie pas pour autant que la jeunesse est un frein en soi, bien au contraire avec le technicien espagnol. Mais la concurrence reste rude, et parmi les joueurs issus du centre de formation parisien, peu parviennent à faire l’unanimité.
Cette saison, Mathis Jangeal aura eu droit à quelques apparitions avec l’équipe première de Luis Enrique. Le milieu de terrain offensif pourrait donc quitter le club et signer son premier contrat professionnel ailleurs. D’autant que plusieurs équipes s’intéressent à son profil.

Jangeal, direction la Bundesliga ? 

Selon les dernières informations du Parisien, Mathis Jangeal est notamment courtisé avec insistance par le Hambourg SV. Le club allemand apprécie fortement son profil et souhaite lui offrir le temps de jeu nécessaire pour progresser au plus haut niveau dans un championnat réputé formateur et joueur.
À noter que le Paris Saint-Germain reste en contact avec son entourage afin de tenter de trouver un terrain d’entente pour une prolongation. Mais la tendance penche de plus en plus vers un départ pour le jeune Titi parisien.

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L’été prochain, les champions d’Europe auront pour objectif de renforcer uniquement quelques postes dans l’effectif de Luis Enrique. Les jeunes issus du centre de formation auront donc du mal à se faire une place, même si l’ancien coach du Barça reste attentif à leur développement.
À l’image de Mathis Jangeal, Ibrahim Mbaye pourrait lui aussi aller voir ailleurs. L’international sénégalais a d’ailleurs été écarté du groupe du club de la capitale pour la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en Ligue 1 au Parc des Princes.
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svp les gars pas un but maintenant préservez notre petit coeur et surtout le fion de sweet7812

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Qu'est ce qu'elle bave la ptite susseuse. Essuies toi la bouche quand tu parles je te l'ai déjà dit trompette

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Mais mort de rire, saboter de quoi ??? Tu es tjrs dans l'abus et prend ton cachet je t'ai dit.

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu n'es qu'un gros connard... et en plus, tu ne connais rien au foot...

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10 mns a tenir

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