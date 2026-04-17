TV : PSG - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Même si les duels entre les grandes équipes de Ligue 1 ont un peu moins de valeur en raison de la domination du PSG sur le football français, le choc entre Paris et Lyon sera intéressant à suivre ce week-end.

Quelle heure pour PSG - OL ?

dimanche 19 avril à 20h45 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérôme Brisard. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa très belle victoire contre Liverpool mardi, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de la Ligue 1 avec un choc contre l’OL. Cette rencontre alléchante entre deux des plus gros clubs français se disputera ceau Parc des Princes. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - OL ?

Comme tous les grands matchs de la saison en championnat, ce choc comptant pour la 30e journée de L1 entre le PSG et l’OL sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - OL :

Laissé au repos la semaine dernière pour parfaitement préparer sa double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale française n’a fait qu’une bouchée des Reds (2-0 à l’aller et au retour). Désormais concentré sur la L1, avec trois matchs à jouer en une semaine, le PSG se doit d’enchaîner en battant Lyon pour conserver sa place en tête de la L1. Pour ce match, Luis Enrique alignera une équipe compétitive, sans Ruiz, Nuno Mendes ou Doué.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Zaire-Emery - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Une semaine après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Lorient (2-0), l’ OL veut continuer de grappiller des points. Mais pour cela, il faudra faire un bon résultat à Paris, ce qui n’est jamais simple. Sauf que les Gones n’ont pas d’autre choix s’ils ne veulent pas laisser partir Lille ou l’OM dans la course au podium. Autant dire que Lyon jouera très gros au Parc des Princes dans sa quête de Ligue des Champions dimanche soir. Pour ce match, Paulo Fonseca sera privé de Tagliafico (suspendu), Fofana, Himbert, Kamara, Nuamah ou Sulc (blessés).

La compo probable de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Nartey - Endrick, Tolisso, Moreira - Yaremchuk.