PSG : Barcola au bord de la rupture lui aussi ?

PSG05 nov. , 9:20
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain a été battu ce mardi soir en Ligue des champions par le Bayern Munich. Le club de la capitale a manqué de justesse en seconde période. Critiqué sur son manque de réalisme, Bradley Barcola s’est exprimé en zone mixte. L’ancien lyonnais est fatigué.
Pour la troisième fois consécutive, le Paris Saint-Germain a été battu au Parc des Princes par le Bayern Munich en Ligue des champions. Le club bavarois enchaîne un septième succès de rang sur les dix dernières rencontres face au club de la capitale. Bousculé en première période, la formation de Luis Enrique a ensuite bénéficié du carton rouge de Luis Diaz pour reprendre le contrôle du jeu. Mais en seconde période, le PSG n’a pas su trouver la faille pour remonter les deux buts de retard. Hormis un bloc bavarois solide, le champion d’Europe a manqué un peu de justesse.

Barcola prévient de la fatigue

Sous le feu des critiques après la rencontre, Bradley Barcola s’est exprimé en zone mixte. L’ancien joueur de l’OL a expliqué être fatigué par l'enchaînement des matchs. Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, les solutions ne courent pas les rues pour Luis Enrique. Le technicien espagnol a donc beaucoup utilisé l’international français. « J'étais bien en première période. En deuxième, j'étais très très très fatigué. J'ai essayé de donner le max. L'enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer, » explique Barcola. L’ailier a disputé 15 des 16 matchs officiels cette saison. L’an passé, le joueur de 23 ans a pris part à 64 matchs toutes compétitions confondues. Avec la rechute du ballon d’Or 2025, Luis Enrique va devoir gérer ses offensifs pour ne pas perdre encore plus d’éléments. Ce dimanche, le PSG se déplace à Lyon avant la trêve internationale. Ce jeudi, Didier Deschamps va donner la liste des joueurs sélectionnés. Si Barcola est sélectionné, le staff de l’équipe de France devra le surveiller physiquement. 

