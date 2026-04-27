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PSG : Marquinhos et Paris, ça sent la fin

PSG27 avr. , 12:20
parCorentin Facy
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Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait quitter le club de la capitale dans les semaines à venir. Le Brésilien envisage de plus en plus un départ à l’apogée de sa carrière parisienne.
Recruté à l’AS Roma en 2013, Marquinhos a tout connu sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Les désillusions européennes, les sacres en Ligue 1 et bien sûr la victoire en Ligue des Champions la saison dernière. A l’apogée de sa carrière au sein du club Bleu et Rouge, le défenseur brésilien de 31 ans pourrait décider de partir à la fin de la saison et cela même s’il lui reste encore deux années de contrat (juin 2028). Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Marquinhos et explique que le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à un départ de son capitaine.
La volonté de Luis Campos et de Luis Enrique n’est pas de pousser le Brésilien vers la sortie, mais simplement de lui offrir, au vu de son statut, la possibilité de choisir librement son avenir. Autrement dit, le PSG laisse le choix à Marquinhos de poursuivre l’aventure ou de partir, et ne lui mettra pas de bâtons dans les roues, peu importe sa décision. Marquinhos a donc les cartes en mains et va rapidement devoir se positionner.

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Toujours indiscutable aux yeux de son entraîneur malgré le transfert d’Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth l’été dernier, l’ancien joueur de la Roma envisage toutes les options, y compris celle d’un départ, selon ses proches. L’idée de quitter Paris commence à faire son chemin pour « Marqui », lequel souhaite certainement partir au top et affiche clairement la volonté de ne pas faire la saison de trop dans la capitale française. Le quotidien national rappelle que l’Arabie Saoudite est bouillante à l’idée de recruter le capitaine du PSG.
« Peut-il se laisser tenter ? L’heure de trancher arrivera bientôt » écrivent nos confrères, qui jugent de plus en plus probable un potentiel départ de Marquinhos à la fin de la saison. Recruté en Italie pour 31 millions d’euros il y a maintenant 13 ans, le natif de Sao Paulo s’est imposé comme une légende indiscutable de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il lui appartient de décider si cette belle histoire va s’arrêter en juin prochain, ou si elle va continuer au minimum pour une saison supplémentaire.
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O. Lyonnais
57311768483216
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Rennes
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
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12
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3831911114047-7
13
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343197152643-17
14
Le Havre
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303179153557-22
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2531510162742-15
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163137213170-39

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