La Fiorentina accroche le Real Madrid en amical

Match amical

Buts : Endrick, Ciria pour le Real ; Piccoli, Kean pour la Fiorentina

La compo du Real : Lunin, Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras, Camavinga, Valverde, Güler, Ciria, Endrick, Dumfries

La compo de la Fiorentina : De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery, Ndour, Inao Oulai, Mandragora, Atta, Gudmundsson, Piccoli