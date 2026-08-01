Mbappé et Giroud offrent un large succès au LOSC

Il fait partie des meubles .On le garde encore un an
c'est loin d'etre fait!Doué veut jouer et etre titulaire
40-45 pas plus
Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée
Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire
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90’ | 3️⃣-6️⃣ 𝑪'𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆́ 🏁 Au terme d’un match de folie, le LOSC s’impose face à Louvain dans leur 3ème match de préparation 👊✅ Tiago Santos, Olivier Giroud, Soriba Diaoune, Başar Önal et Ethan Mbappé (x2) sont les buteurs du jour pour les Dogues ⚽️🤩 Le