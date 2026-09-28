LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Equipe de France28 sept. , 22:45
parCorentin Facy
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2e journée de Ligue des Nations
Belgique-France : 0-1
But : Olise (88e)
Plus séduisante qu’en Turquie trois jours plus tôt, l’équipe de France s’est imposée grâce à un but de Michael Olise en Belgique au terme d’un match de très haut niveau sur le plan technique (0-1).
Victorieux sans forcément briller en Turquie vendredi soir, l’équipe de France de Zinedine Zidane avait deux missions ce lundi en Belgique : gagner et séduire. Les deux objectifs ont été atteint par les coéquipiers de Mike Maignan, capitaine en raison du turn-over important du sélectionneur des Bleus. La première mi-temps était d’un très haut niveau technique de la part de la France, qui se créait les meilleures occasions par Doué (12e) et Akliouche (25e) tandis que Barcola pensait obtenir un penalty en vain à la 20e minute de jeu. En seconde période, la domination française s’accentuait. Doué encore et toujours (52e) puis Da Cunha (54e) faisaient passer de sérieux frissons aux supporters belges.
Lepaul avait aussi une belle opportunité en reprenant de près une frappe de Doué repoussée par le gardien des Diables Rouges (57e). Un peu plus secouée dans le dernier quart d’heure, la France faisait finalement la différence grâce à ses entrants. Cherki lançait Olise, dont le raid solitaire se concluait par une superbe frappe du pied gauche à ras de terre. Les Bleus l’emportent logiquement 0-1 en Belgique dans un match où plusieurs nouveaux se sont mis en évidence. Jacquet, Diouf ou encore Da Cunha ont brillé tout comme Camavinga et Doué, très en vue tout au long de la partie. Zinedine Zidane est en tout cas reçu 6 sur 6 après les déplacements en Turquie et en Belgique.

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