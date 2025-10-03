8 millions de fraudeurs bloques l espagne acheve l iptv tebas 3 398575

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

PSG03 oct. , 8:20
parAlexis Rose
16
Alors que le Paris Saint-Germain a dominé le FC Barcelone en Ligue des Champions cette semaine (2-1), Javier Tebas a une nouvelle fois critiqué la gestion financière du club de la capitale française…
Critiquer les clubs sous le contrôle d’un Etat comme le PSG ou Manchester City, c’est le véritable serpent de mer de Javier Tebas depuis plusieurs années maintenant. Lors du dernier mercato, le président de La Liga s’est encore fait critiquer par certains dirigeants de clubs concernant un contrôle économique perçu comme un désavantage par rapport à d'autres championnats. Mais comme depuis toujours, Tebas a continué de défendre sa position en disant que les clubs espagnols respectent les règles alors que certains clubs d’autres pays européens les enfreignent. S’il n’avait plus relancé ce débat depuis quelques temps, Tebas a profité de la défaite du Barça contre le PSG en C1 mercredi pour critiquer une nouvelle fois les modèles économiques étatiques du PSG et de Manchester City.

« Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant 7 années »
- Javier Tebas
« Le football est un phénomène mondial, et dans les compétitions européennes, nous devons faire face à des clubs opérant sous des systèmes différents. Soit ils n'ont pas de contrôle économique, soit celui-ci est distinct. Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant sept années consécutives. Pourtant, nous restons compétitifs, et les résultats en témoignent. Nous comptons 30 titres européens de plus que la Premier League durant ce siècle. En Angleterre, cependant, le niveau d'endettement du football anglais est déjà une source de préoccupation. C'est une ligue qui enregistre constamment des pertes. On peut perdre de l'argent pendant un, deux ou trois ans, mais pas neuf ou dix, comme Manchester City, qui est en déficit et enfreint les règles depuis l'arrivée de ses nouveaux propriétaires. Chez nous, le règlement comporte plus de 200 articles. Le contrôle économique repose sur un principe simple : quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses et quelle est ma dette à amortir. Télévision, billetterie, commercial... nous disposons de quatre sources de revenus », a balancé, lors d’une conférence organisée par Expansión et PKF Attest, Tebas, qui n’accepte donc pas de voir Paris sur le toit de l’Europe devant le Barça ou le Real Madrid à cause d’armes financières différentes.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
D
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs5
V
Victoire4
M
Match nul0
D
Défaite1
Buts Marqués10
Buts Encaissés4

Matchs Récents

Tout afficher
01 octobre 2025 à 21:00
Champions League
FC BarcelonaFC Barcelona
1
2
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
27 septembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
2
0
Match terminé
AuxerreAuxerre

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Barcola
29.

B. Barcola

FRAFRA Âge 23 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 21 Milieu
Matchs3
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
16
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

