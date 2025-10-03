Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Alors que le Paris Saint-Germain a dominé le FC Barcelone en Ligue des Champions cette semaine (2-1), Javier Tebas a une nouvelle fois critiqué la gestion financière du club de la capitale française…

Critiquer les clubs sous le contrôle d’un Etat comme le PSG ou Manchester City, c’est le véritable serpent de mer de Javier Tebas depuis plusieurs années maintenant. Lors du dernier mercato, le président de La Liga s’est encore fait critiquer par certains dirigeants de clubs concernant un contrôle économique perçu comme un désavantage par rapport à d'autres championnats. Mais comme depuis toujours, Tebas a continué de défendre sa position en disant que les clubs espagnols respectent les règles alors que certains clubs d’autres pays européens les enfreignent. S’il n’avait plus relancé ce débat depuis quelques temps, Tebas a profité de la défaite du Barça contre le PSG en C1 mercredi pour critiquer une nouvelle fois les modèles économiques étatiques du PSG et de Manchester City.

« Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant 7 années » - Javier Tebas

« Le football est un phénomène mondial, et dans les compétitions européennes, nous devons faire face à des clubs opérant sous des systèmes différents. Soit ils n'ont pas de contrôle économique, soit celui-ci est distinct. Le PSG a enregistré des pertes de 200 millions d'euros pendant sept années consécutives. Pourtant, nous restons compétitifs, et les résultats en témoignent. Nous comptons 30 titres européens de plus que la Premier League durant ce siècle. En Angleterre, cependant, le niveau d'endettement du football anglais est déjà une source de préoccupation. C'est une ligue qui enregistre constamment des pertes. On peut perdre de l'argent pendant un, deux ou trois ans, mais pas neuf ou dix, comme Manchester City, qui est en déficit et enfreint les règles depuis l'arrivée de ses nouveaux propriétaires. Chez nous, le règlement comporte plus de 200 articles. Le contrôle économique repose sur un principe simple : quels sont mes revenus, quelles sont mes dépenses et quelle est ma dette à amortir. Télévision, billetterie, commercial... nous disposons de quatre sources de revenus », a balancé, lors d’une conférence organisée par Expansión et PKF Attest, Tebas, qui n’accepte donc pas de voir Paris sur le toit de l’Europe devant le Barça ou le Real Madrid à cause d’armes financières différentes.