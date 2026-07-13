OL : Accord pour Openda, c’est fini pour Lyon

A la recherche d’un buteur confirmé, l’Olympique Lyonnais n'obtiendra pas la signature de Loïs Openda. L’attaquant de la Juventus Turin s’apprête à retrouver le Racing Club de Lens dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’Olympique Lyonnais ne réussira pas le gros coup Loïs Openda. Annoncé dans le viseur du club rhodanien depuis plusieurs semaines, l’attaquant de la Juventus Turin va échapper aux Gones à cause d’une autre écurie de Ligue 1. C’est effectivement le Racing Club de Lens qui va tenter de relancer le Belge. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le vice-champion de France a trouvé un accord avec les Bianconeri sur la base d’un prêt pour une saison avec option d’achat non obligatoire.

A noter que le montant de l'option n'est pas encore révélé. Mais rappelons que la Juventus Turin vient de conclure son transfert définitif à 42,75 millions d’euros suite à son prêt avec option d’achat négocié avec le RB Leipzig l’été dernier. A priori, la somme paraît trop élevée pour les Lensois. D’ailleurs, Loïs Openda était également trop cher pour le Racing Club de Lens au niveau de sa rémunération. D’après le quotidien transalpin, l’avant-centre de 26 ans a accepté de sacrifier 40% de son salaire. Le reste sera payé par la Juventus Turin et le club artésien à 50-50.

Les bons souvenirs d'Openda

Il faut dire que les Sang et Or partaient avec un avantage important par rapport à l’Olympique Lyonnais. Loïs Openda a forcément gardé d’excellents souvenirs de son précédent passage du côté de Bollaert, avec une saison 2022-2023 marquée par ses 21 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Cette ancienne collaboration réussie a sûrement pesé dans la balance en défaveur de Lyon, désormais contraint de se rabattre sur d’autres pistes. Après le match amical remporté contre Saint-Gall (6-3) samedi, l’entraîneur Paulo Fonseca a bien insisté sur la nécessité de recruter un attaquant confirmé. Nul doute que la cellule de recrutement a d’autres dossiers sous le coude.