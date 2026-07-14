Avant France-Espagne, le PSG met Fabian Ruiz en vente

Le PSG doit gérer plusieurs dossiers cet été lors du mercato. Fabian Ruiz, pourtant considéré comme un élément important du système de Luis Enrique, pourrait bien quitter le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain souhaite continuer de miser sur la stabilité, mais doit également faire face à plusieurs envies de départ. Gonçalo Ramos a déjà quitté le club. Il devrait être suivi par Lee Kang-in, tandis qu'Ibrahim Mbaye pourrait également faire ses valises.

Au milieu de terrain, les doubles champions d'Europe n'avaient pas forcément prévu de grands changements, mais le mercato réserve parfois des surprises. Fabian Ruiz pourrait en effet quitter le PSG afin de relever un nouveau défi. Luis Enrique ne serait d'ailleurs pas totalement opposé à cette possibilité, mais uniquement si ses dirigeants lui offrent le remplaçant qu'il réclame depuis plusieurs mois.

Gavi in, Fabian Ruiz out ?

Selon les informations d'El Nacional, l'entraîneur parisien rêve de recruter Gavi. Pour entamer des discussions avec le FC Barcelone, il faudra toutefois libérer une place au milieu de terrain. Fabian Ruiz pourrait donc être sacrifié, d'autant que l'international espagnol ne manque pas de prétendants.

Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés, tout comme l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un départ pourrait ainsi permettre au PSG de récupérer une belle somme afin de tenter ensuite de recruter Gavi. Le média ajoute que la décision appartient désormais à Nasser Al-Khelaïfi, qui devra choisir s'il accepte ou non la demande de Luis Enrique.

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Autre joueur du Barça ciblé par le Paris Saint-Germain cet été : Ferran Torres. Concernant l'attaquant espagnol, un accord contractuel a déjà été trouvé. En revanche, les négociations s'annoncent bien plus compliquées avec le FC Barcelone, qui doit composer depuis plusieurs mois avec un PSG particulièrement agressif à son égard sur le marché des transferts. Alors que certains annonçaient un été plutôt calme dans la capitale française, c'est finalement tout l'inverse qui semble se dessiner.