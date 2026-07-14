La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

OM14 juil. , 12:20
parGuillaume Conte
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Faute de trouver un investisseur minoritaire comme il le cherche depuis des années, Frank McCourt a décidé d'arrêter de financer l'OM. Cette situation ne va pas pouvoir tenir bien longtemps.
Lassé de mettre 100 millions d’euros de sa poche pour combler les folies financières de ses dirigeants, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation. Cela fait quelques mois désormais que le propriétaire américain de l’OM veut arrêter les frais. Il a même pris la parole au printemps dernier pour réitérer sa volonté de trouver un investisseur minoritaire capable de le seconder financièrement. Mais qui voudrait aujourd’hui racheter des parts de l’OM pour simplement combler le déficit structurel sans avoir les clés du club ?
L’été s’annonce en tout cas compliqué pour les supporters marseillais, qui ont bien compris que les meilleurs joueurs, ou du moins les plus gros salaires, étaient poussés vers la sortie, et que cela ne garantissait pas pour autant des arrivées pour compenser. Stéphane Richard comme président, Grégory Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraineur vont devoir se débrouiller avec ce qu’ils peuvent trouver, et s’inspirer un peu de l’OL pour tirer le meilleur d’un recrutement très limité.

La vente de Greenwood ravive les tensions

Mais pour beaucoup de suiveurs marseillais, cela sent vraiment la très sale saison, et même la mise en vente future d’un club qui n’en peut plus de vivre au-dessus de ses moyens. Le fait que Mason Greenwood soit vendu pour un montant assez bas par rapport à la réelle valeur du joueur, parmi les meilleurs de Ligue 1, encore jeune et avec un contrat en cours, a totalement déprimé la cité phocéenne.
« Je vais le dire haut et fort, ce qu’il se passe à l’OM n’est pas qu’un simple dégraissage, tout ceci est fait dans l’optique de vendre le club », lance un supporter de l’OM, qui résumé l’incompréhension devant ce départ de Greenwood pour un montant jugé bien trop faible. « Un transfert qui ne nous rendra pas plus forts financièrement et qui nous affaiblira sportivement, sans l'argent pour le remplacer. Énième scandale de l'ère McCourt », confirme un fan de l’OM, pour qui il est l’heure de voir Frank McCourt passer la main s’il n’a plus les moyens de répondre aux besoins financiers. Mais après avoir englouti des centaines de millions d’euros, l’Américain, qui ne dirait pas non en cas de grosse offre, compte bien récupérer une très belle somme pour se sortir du bourbier financier de l’OM.
Les supporters marseillais, qui s'en prenaient régulièrement à l'OM dans ses premières années, l'avaient laissé tranquille tant qu'il épongeait les dettes auprès de la DNCG. Ce n'est désormais plus le cas, et le début de saison pourrait vite devenir houleux pour lui si les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Articles Recommandés
Lasse Donne Le Prix Pour Stassin Cest Enorme
ASSE

L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme

Fifa Infantino Vire Leurope Supplie Al Khelaifi
Foot Mondial

FIFA : Infantino viré, l'Europe supplie Al-Khelaïfi

Lol Devance Trois Clubs Il Arrive Pour Remplacer Sulc
OL

L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc

psg son coequipier sous cote marquinhos regle ses comptes fabian ruiz 6 395609
PSG

Avant France-Espagne, le PSG met Fabian Ruiz en vente

Fil Info

14 juil. , 14:00
L'ASSE donne le prix pour Stassin, c'est énorme
14 juil. , 13:30
FIFA : Infantino viré, l'Europe supplie Al-Khelaïfi
14 juil. , 13:00
L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc
14 juil. , 12:40
Avant France-Espagne, le PSG met Fabian Ruiz en vente
14 juil. , 12:00
L'arbitre de France-Espagne, la FIFA chasse les polémiques
14 juil. , 11:35
Thomas Meunier signe à Sunderland
14 juil. , 11:30
Real : Tchouaméni poussé dehors, Manchester en alerte
14 juil. , 11:00
Le PDG de la Juventus secoue le PSG
14 juil. , 10:40
OL : Chermiti, il faudra deux miracles pour le faire signer

Derniers commentaires

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

L OM pourra compenser sur la vente de timber

L’OL devance trois clubs, il arrive pour remplacer Sulc

Ok merci pour la réponse

La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

Pourquoi tu affirme des choses à ma place ? T'es bizarre, rien que ton pseudo veux tout dire Bisous et allez la France

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

FTG toi même

OM : Mason Greenwood à Fenerbahçe, c'est fait !

Donc tu reconnais que tu dis de la merde..... alors FTG une bonne fois pour toute et tout le monde s'en portera mieux..... t'en as pas marre d'être con ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading