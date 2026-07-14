La vente de l’OM arrive, les indices pleuvent

Faute de trouver un investisseur minoritaire comme il le cherche depuis des années, Frank McCourt a décidé d'arrêter de financer l'OM. Cette situation ne va pas pouvoir tenir bien longtemps.

Lassé de mettre 100 millions d’euros de sa poche pour combler les folies financières de ses dirigeants, Frank McCourt a sifflé la fin de la récréation. Cela fait quelques mois désormais que le propriétaire américain de l’OM veut arrêter les frais. Il a même pris la parole au printemps dernier pour réitérer sa volonté de trouver un investisseur minoritaire capable de le seconder financièrement. Mais qui voudrait aujourd’hui racheter des parts de l’OM pour simplement combler le déficit structurel sans avoir les clés du club ?

L’été s’annonce en tout cas compliqué pour les supporters marseillais, qui ont bien compris que les meilleurs joueurs, ou du moins les plus gros salaires, étaient poussés vers la sortie, et que cela ne garantissait pas pour autant des arrivées pour compenser. Stéphane Richard comme président, Grégory Lorenzi comme directeur sportif et Bruno Genesio comme entraineur vont devoir se débrouiller avec ce qu’ils peuvent trouver, et s’inspirer un peu de l’OL pour tirer le meilleur d’un recrutement très limité.

La vente de Greenwood ravive les tensions

Mais pour beaucoup de suiveurs marseillais, cela sent vraiment la très sale saison, et même la mise en vente future d’un club qui n’en peut plus de vivre au-dessus de ses moyens. Le fait que Mason Greenwood soit vendu pour un montant assez bas par rapport à la réelle valeur du joueur, parmi les meilleurs de Ligue 1 , encore jeune et avec un contrat en cours, a totalement déprimé la cité phocéenne.

« Je vais le dire haut et fort, ce qu’il se passe à l’OM n’est pas qu’un simple dégraissage, tout ceci est fait dans l’optique de vendre le club », lance un supporter de l’OM, qui résumé l’incompréhension devant ce départ de Greenwood pour un montant jugé bien trop faible. « Un transfert qui ne nous rendra pas plus forts financièrement et qui nous affaiblira sportivement, sans l'argent pour le remplacer. Énième scandale de l'ère McCourt », confirme un fan de l’OM, pour qui il est l’heure de voir Frank McCourt passer la main s’il n’a plus les moyens de répondre aux besoins financiers. Mais après avoir englouti des centaines de millions d’euros, l’Américain, qui ne dirait pas non en cas de grosse offre, compte bien récupérer une très belle somme pour se sortir du bourbier financier de l’OM.

Les supporters marseillais, qui s'en prenaient régulièrement à l'OM dans ses premières années, l'avaient laissé tranquille tant qu'il épongeait les dettes auprès de la DNCG. Ce n'est désormais plus le cas, et le début de saison pourrait vite devenir houleux pour lui si les résultats ne sont pas au rendez-vous.