EdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le banc
Désiré Doué

EdF : Il supplie Deschamps de mettre Doué sur le banc

Equipe de France14 juil. , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L'équipe de France joue une place en finale de la Coupe du monde 2026 ce mardi soir face à l'Espagne. Désiré Doué pourrait toutefois débuter la rencontre sur le banc.
Les Bleus de Didier Deschamps sont plus que jamais déterminés à rallier la finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Pour cela, il faudra venir à bout de l'Espagne ce mardi soir en demi-finale du Mondial 2026. Une rencontre qui s'annonce plus indécise que jamais entre les deux formations.
Dans ce type de match, les détails feront la différence, notamment à travers les choix tactiques de Didier Deschamps et Luis de la Fuente. Du côté du sélectionneur français, un casse-tête se présente avant le coup d'envoi : faut-il titulariser Bradley Barcola ou Désiré Doué ? Pour Frank Leboeuf, la réponse est finalement assez claire.

Doué très fort mais sur le banc face à l'Espagne ? 

Sur les ondes de RMC, le consultant a en effet donné sa préférence à l'ancien joueur de l'OL pour démarrer face à l'Espagne ce mardi :
« Barcola, c'est super intéressant avec sa vitesse et l'espace qu'il y aura derrière la défense. J'adore Doué, il a des dons extraordinaires, c'est le plus fort techniquement, mais face à l'Espagne, Barcola me semble plus intéressant, car il peut aller surprendre derrière la défense avec sa vitesse de pointe. Deschamps décidera mais on a vraiment des problèmes confortables ».

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Reste désormais à savoir quel choix fera Didier Deschamps. Les deux joueurs possèdent de grandes qualités et des profils différents pour aider l'équipe de France. Luis Enrique connaît d'ailleurs un dilemme similaire au PSG lorsqu'il doit composer son équipe.
Désiré Doué semble partir avec un léger avantage, mais le sélectionneur des Bleus pourrait bien attendre le dernier moment avant de trancher entre les deux cracks du football français.
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