L’OL a vendu un flop et se fait punir

Solide gardien de l'Olympique Lyonnais en 2024-2025, Lucas Perri n'a pas réussi à s'imposer à Leeds, et se dirige vers le Torino. Cet échec pénalise aussi légèrement l'OL.

Club vendeur s’il en est, l’Olympique Lyonnais a pris l’habitude de glisser quelques clauses pour continuer à toucher des sommes d’argent si ses joueurs réussissent dans leur futur club. Cela pourrait rapporter très gros avec des joueurs comme Castello Lukeba ou Bruno Guimaraes. Parfois forcément, cela ne fonctionne pas. Cet été, le transfert de Lucas Perri au Torino se dessine, puisque La Stampa annonce un accord proche entre toutes les parties.

Pas de plus-value en vue pour l'OL

En juillet 2025, l’OL avait trouvé un accord avec Leeds pour faire partir le solide portier brésilien, qui semblait tailler pour la Premier League. « L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son gardien de but Lucas Perri au club anglais de Leeds United pour un montant de 16 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter 2ME de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur la plus-value d’un éventuel transfert », avait annoncé le club rhodanien.

Il y aura bien un transfert cet été pour l’ancien de Botafogo et de Santos, mais il est d’ores et déjà acquis que l’OL n’en touchera pas un centime. C’est en effet autour d’un montant de 12 millions d’euros que le Torino et Leeds négocient actuellement. Un prix logique puisque Perri n’a pas réussi à s’imposer dans les cages des Peacocks, se trouvant pendant de longues périodes sur le banc de touche, et effectuant quelques bourdes qui ont fait le tour des réseaux sociaux lors de ses dernières apparitions.

Pas de plus-value donc pour le gardien brésilien, qui se prépare à vivre une nouvelle étape de sa carrière sans être parvenu à faire preuve de la même solidité que lors de son passage très réussi à l’OL. Le club lyonnais se contentera de la belle opération réalisée avec sa vente à 16 ME, alors qu'il avait été acheté 6,5 ME au Botafogo de John Textor 18 mois plus tôt.