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L'Argentine souffre encore, mais sort la Suisse

Mondial 202612 juil. , 6:50
parClaude Dautel
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L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial 2026 après avoir battu la Suisse (3-1) après prolongation.
Réduite à 10 dès la 70e minute, la formation helvétique a longtemps tenu tête face aux champions du monde en titre avant de craquer dans la prolongation, Alvarez (112e) et Martinez (120e) permettant au tenant du titre de s'en sortir. L'Argentine défiera l'Angleterre mercredi pour une place en finale de cette Coupe du Monde.
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Encore un coup de Nasser Hein mon petit Verge ? Ah mais attend... Y'a pas le Qatar et Messi n'est plus au PSG... Arf c'est quand même un coup de Nasser 🤡

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Je pense que cette année l'équipe va faire beaucoup moins rêver..

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Tu oublies le câble touché par le ballon sur l'égalisation de l'Angleterre. Le but égalisateur aurait dû être refusé.

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Après les 2 buts espagnols sur des seconds ballons après un tir lointain, voici le but de la victoire anglaise marqué sur le même scénario. Pour les supporteurs parisiens, ça rappelle de mauvais souvenirs (énormément de buts encaissés ainsi lors de la première saison avec Luis Enrique en LdC). Il faut que les gardiens n'hésitent pas à boxer le ballon sur un côté plutôt que de vouloir capter des tirs puissants, et que les défenseurs soient vigilants sur ces ballons

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Les supporters parisiens ne se bousculent pas sur cet article. Mdr

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