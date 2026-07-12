L'Argentine souffre encore, mais sort la Suisse

Mondial 2026 : L'Angleterre s'en sort bien et se qualifie pour le dernier carré

Après les 2 buts espagnols sur des seconds ballons après un tir lointain, voici le but de la victoire anglaise marqué sur le même scénario. Pour les supporteurs parisiens, ça rappelle de mauvais souvenirs (énormément de buts encaissés ainsi lors de la première saison avec Luis Enrique en LdC). Il faut que les gardiens n'hésitent pas à boxer le ballon sur un côté plutôt que de vouloir capter des tirs puissants, et que les défenseurs soient vigilants sur ces ballons