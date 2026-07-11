Angleterre-Norvège : Le ballon touche un câble, le but anglais devait être annulé

Après le but égalisateur de Bellingham en première période, l'entraîneur de la Norvège a fait part de son mécontentement à Clément Turpin sans que l'on comprenne pourquoi. Selon Fox Sports, un fait de jeu aurait dû aboutir à l'annulation du but anglais.

En effet, sur le dégagement du portier norgévien, le ballon a tout simplement touché l'un des câbles de la spidercam qui est installée au-dessus du terrain et permet d'avoir un angle très spécial. Image à l'appui, la journaliste de la chaîne américaine, où travaillent notamment Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic, a montré qu'effectivement le ballon avait bien touché le câble, tombant ensuite à la verticale dans les pieds d'un joueur anglais. Un choc qui a probablement été enregistré puisque les ballons du Mondial sont équipés d'une puce permettant, par exemple, de refuser un but pour hors-jeu si le ballon est touché par des cheveux.

Le but égalisateur de la Croatie contre le Portugal avait ainsi été refusé suite à l'usage de cet outil technique. De son côté, Jérôme Brisard, qui était à la VAR pour cet Angleterre-Norvège n'a rien signalé à Clément Turpin, alors que clairement le sélectionneur norvégien et plusieurs joueurs avaient bien vu que le ballon avait touché le câble, lui donnant ainsi une trajectoire étrange. Du côté de la FIFA, on a fait savoir à Ben Jacobs, journaliste mondialement connu, qu'aucun contact n'avait été détecté, ce qui évite remettre en cause la validité du but de Bellingham, qui a remis dans la course les Three Lions. Mais malheureusement pour les Norvégiens, on ne pourra pas réécrire l'histoire.