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Angleterre-Norvège : Le ballon touche un câble, le but anglais devait être annulé

Mondial 202612 juil. , 1:23
parClaude Dautel
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Après le but égalisateur de Bellingham en première période, l'entraîneur de la Norvège a fait part de son mécontentement à Clément Turpin sans que l'on comprenne pourquoi. Selon Fox Sports, un fait de jeu aurait dû aboutir à l'annulation du but anglais. 
En effet, sur le dégagement du portier norgévien, le ballon a tout simplement touché l'un des câbles de la spidercam qui est installée au-dessus du terrain et permet d'avoir un angle très spécial. Image à l'appui, la journaliste de la chaîne américaine, où travaillent notamment Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic, a montré qu'effectivement le ballon avait bien touché le câble, tombant ensuite à la verticale dans les pieds d'un joueur anglais. Un choc qui a probablement été enregistré puisque les ballons du Mondial sont équipés d'une puce permettant, par exemple, de refuser un but pour hors-jeu si le ballon est touché par des cheveux.
Le but égalisateur de la Croatie contre le Portugal avait ainsi été refusé suite à l'usage de cet outil technique. De son côté, Jérôme Brisard, qui était à la VAR pour cet Angleterre-Norvège n'a rien signalé à Clément Turpin, alors que clairement le sélectionneur norvégien et plusieurs joueurs avaient bien vu que le ballon avait touché le câble, lui donnant ainsi une trajectoire étrange. Du côté de la FIFA, on a fait savoir à Ben Jacobs, journaliste mondialement connu, qu'aucun contact n'avait été détecté, ce qui évite remettre en cause la validité du but de Bellingham, qui a remis dans la course les Three Lions. Mais malheureusement pour les Norvégiens, on ne pourra pas réécrire l'histoire.
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Tu oublies le câble touché par le ballon sur l'égalisation de l'Angleterre. Le but égalisateur aurait dû être refusé.

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Après les 2 buts espagnols sur des seconds ballons après un tir lointain, voici le but de la victoire anglaise marqué sur le même scénario. Pour les supporteurs parisiens, ça rappelle de mauvais souvenirs (énormément de buts encaissés ainsi lors de la première saison avec Luis Enrique en LdC). Il faut que les gardiens n'hésitent pas à boxer le ballon sur un côté plutôt que de vouloir capter des tirs puissants, et que les défenseurs soient vigilants sur ces ballons

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Je n'aime pas trop l'annulation du second but norvégien: les deux joueurs se poussaient, et s'il suffit qu'un défenseur tombe pendant un CPA, même quand il a poussé son adversaire avant, on risque de voir beaucoup d'annulations. En outre, je trouve le positionnement du buste du défenseur anglais pas naturel: pour moi, il s'est jeté en arrière. Trop souvent, Turpin a vu des fautes imaginaires sur les joueurs anglais.

Angleterre - Norvège : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Encore une magouille qui fait remporter une victoire à l'Equipe d'Angleterre ! ^^

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