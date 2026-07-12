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Beinsports diffusera deux matchs amicaux de prestige du PSG

TV12 juil. , 7:10
parClaude Dautel
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La chaîne Ligue 1+ doit diffuser des matchs amicaux cet été, mais ce ne sera pas le cas pour deux matchs de prestige du Paris Saint-Germain. C'est en effet Beinsports qui a les droits.
Si la loi française pourrait prochainement obliger Nasser Al-Khelaïfi à quitter ses fonctions au sein de la chaîne sportive franco-qatarie, cela n'empêchera pas Beinsports de diffuser dans les prochaines semaines deux matches de préparation du PSG. En effet, Beinsports a annoncé samedi soir qu'elle diffusera le 5 août prochain la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Majorque, puis le 8 août le choc entre les doubles champions d'Europe et Manchester United. Pour les abonnés de Ligue 1, qui espéraient éventuellement avoir ces rencontres au programme de leur été, c'est forcément une déception. Tout comme l'absence de diffusion des rencontres de l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille qui réservent cela à leurs propres abonnés.
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150M voilà. Fini les cadeaux. Et pas en dessous de 130 ! Vu que Leipzig demande la même pour Diomande alors que le gars n'a rien confirmé malgré UNE bonne saison. Faut arrêter 2 min. Nous aussi on va jouer !

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Tous les jours ce mec voit des complots ! Il est encore plus débile qu'un francais lalanne ce rémi

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J'ai regardé le résumé, c'est une frappe enroulé.... Heureusement qu'il sait faire pour un attaquant...

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