Mondial 2026 : L'Angleterre s'en sort bien et se qualifie pour le dernier carré

Tu oublies le câble touché par le ballon sur l'égalisation de l'Angleterre. Le but égalisateur aurait dû être refusé.
Après les 2 buts espagnols sur des seconds ballons après un tir lointain, voici le but de la victoire anglaise marqué sur le même scénario. Pour les supporteurs parisiens, ça rappelle de mauvais souvenirs (énormément de buts encaissés ainsi lors de la première saison avec Luis Enrique en LdC). Il faut que les gardiens n'hésitent pas à boxer le ballon sur un côté plutôt que de vouloir capter des tirs puissants, et que les défenseurs soient vigilants sur ces ballons
Les supporters parisiens ne se bousculent pas sur cet article. Mdr
Je n'aime pas trop l'annulation du second but norvégien: les deux joueurs se poussaient, et s'il suffit qu'un défenseur tombe pendant un CPA, même quand il a poussé son adversaire avant, on risque de voir beaucoup d'annulations. En outre, je trouve le positionnement du buste du défenseur anglais pas naturel: pour moi, il s'est jeté en arrière. Trop souvent, Turpin a vu des fautes imaginaires sur les joueurs anglais.
Encore une magouille qui fait remporter une victoire à l'Equipe d'Angleterre ! ^^
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Jude Bellingham signe un doublé ! ⚽⚽ Le milieu anglais frappe encore et donne l'avantage aux Three Lions en prolongation. L'Angleterre mène 2-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+ bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #NORANG