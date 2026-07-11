Mondial 2026 : L'Angleterre s'en sort bien et se qualifie pour le dernier carré

Après un match très crispant, l'équipe d'Angleterre a arraché son ticket pour le dernier carré du Mondial 2026 en venant difficilement à bout de la Norvège (2-1) après prolongation. Les Anglais affronteront l'Argentine ou la Suisse pour un ticket en finale.

Après un très long, et ennuyeux, round d'observation, les Norvégiens ouvraient le score sur un centre-tir signé Schjelderup, qui prenait à défaut le gardien anglais, pour le moins mal inspiré (0-1, 36e). Les Anglais semblaient bien mal embarqués, mais sur leur réelle première belle action offensive, Bellingham réussissait un joli numéro avant d'égaliser (45e+2), une action qui risque de faire parler car le ballon a touché un câble d'une caméra avant d'être récupéré par les Anglais . Kane se voyant même refuser logiquement un but pour hors-jeu juste avant la pause (45e-4). A la reprise, les Norvégiens prenaient le contrôle du match, et pensaient bien passer devant au score. Cependant, le but de Heggem était refusé pour une faute grossière de Haaland (55e).

Les Three Lions étaient dominés, et sur une énième action norvégienne, Pickford, largement battu, était tout heureux de voir le tir d'Aursnes finir sur sa transversale (75e). L'Angleterre reprenait ses esprits, et se montrait plus incisive dans les dernières minutes du temps réglementaire, sans toutefois parvenir à trouver la faille. Il fallait donc aller à la prolongation pour tenter de départager les deux équipes.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour vivre un premier coup de tonnerre, puisque dès la 93e minute, Jude Bellingham, encore lui, donnait pour la première fois l'avantage aux siens et confirmait son énorme forme du moment (2-1). La Norvège était sous le choc, et du côté anglais, on pensait même pouvoir faire le break définitif après un penalty accordé par Clément Turpin suite à une faute supposée sur Spence dans la surface (99e). Mais, la VAR faisait changer d'avis l'arbitre français, lequel annulait ce penalty en expliquant que le joueur anglais avait plongé dans la surface, ce qui ne sautais pas aux yeux.

Le score en restait donc là (2-1), et huit ans après avoir été sortie en demi-finale par la Croatie lors du Mondial en Russie, l'équipe d'Angleterre aura l'occasion d'obtenir une place en finale de la Coupe du Monde 2026. Pour cela, il lui faudra battre mercredi prochain soit l'Argentine, soit la Suisse qui s'affrontent un peu plus tard dans la nuit.