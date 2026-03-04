Joao Neves ICONSPORT_280158_0079

PSG : 120 ME, la méga offre du mercato arrive à Paris

PSG04 mars , 18:00
parCorentin Facy
Le Real Madrid souhaite faire peau neuve l’été prochain. Le club de la capitale espagnole cible notamment Joao Neves pour renforcer son milieu de terrain et semble prêt à signer un gros chèque.
Battu par Getafe lundi soir, le Real Madrid voit ses chances de titre s’éloigner. L’équipe d’Alvaro Arbeloa compte à présent quatre points de retard sur Barcelone, un écart qu’il sera difficile à combler au vu du jeu proposé par les Merengue. La saison 2025-2026 est effectivement très pénible à suivre pour les supporters du Real, avec des résultats décevants et un jeu bien pauvre. Florentino Pérez en a conscience et souhaite régénérer l’effectif du Real Madrid lors du prochain mercato avec une priorité affichée : renforcer le milieu de terrain.
Le nom de Vitinha a beaucoup été cité au Real Madrid, mais cette piste a peu de chances de se concrétiser. Le vice-champion d’Espagne a donc pris la décision de se tourner vers un autre joueur du Paris Saint-Germain en la personne de Joao Neves. Selon Fichajes, le Real Madrid est bouillant à l’idée de faire venir l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne. Même si le club merengue n’est plus un gros dépensier en Europe depuis quelques années, on parle cette fois d’une offre colossale puisque Florentino Pérez serait prêt à lâcher 120 millions d’euros pour recruter Joao Neves selon la source.

Le Real Madrid fonce sur Joao Neves

Une offre colossale qui ne laissera sans doute pas Nasser Al-Khelaïfi insensible alors que le Portugais avait été recruté pour seulement 60 millions d’euros il y a un an et demi. En interne, le Real Madrid se dit persuadé que Joao Neves est moins intransférable que Vitinha dans l’esprit des dirigeants du PSG. Le club espagnol souhaite par conséquent mettre tous les moyens en oeuvre pour tenter de finaliser cette arrivée.

Du côté du Paris SG, difficile d’envisager à court terme un départ de Joao Neves, sauf si le joueur demande à partir, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Reste désormais à voir comment la direction accueillera une telle offre, si celle-ci se matérialise lors du prochain mercato. Les Portugais du PSG ont en tout cas une cote énorme au Real Madrid, malgré leur statut de joueur indéboulonnable dans l’esprit de Luis Enrique.
