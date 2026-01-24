ICONSPORT_281630_0016
Enzo Fernandez au PSG, le coup de tonnerre

Le PSG a déjà quelques idées en tête pour le prochain mercato estival. Le profil d’Enzo Fernández serait notamment à l’étude, même si ce dossier reste encore flou.
Le Paris Saint-Germain ne manquera pas de travail l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale affiche de grandes ambitions, même si certaines négociations s’annoncent complexes. Parmi les profils évoqués ces derniers jours au PSG figure Enzo Fernández. Le milieu de terrain argentin est très apprécié en interne par la direction francilienne. Toutefois, le champion du monde ne sera pas facile à déloger de Chelsea, lui qui est estimé à près de 150 millions d’euros. Un montant qui ne correspond plus vraiment à la politique de recrutement des Parisiens depuis l’arrivée de Luis Enrique.

Enzo Fernández, le PSG n'y pense même pas ?

Selon les informations de La Source Parisienne, Enzo Fernández ne signera d’ailleurs pas au PSG l’été prochain. En cause : il s’agirait d’une fake news, les champions de France n’étant pas intéressés par l’ancien joueur de Benfica. Le Paris Saint-Germain devrait ainsi se concentrer sur d’autres profils, moins onéreux et tout aussi talentueux. Luis Enrique souhaite pouvoir s’appuyer sur des joueurs qui ont encore tout à prouver et qui ne sont pas prisonniers de leur statut. Une arrivée d’Enzo Fernández au Paris Saint-Germain pourrait en effet menacer l’équilibre du vestiaire, un aspect peu apprécié par le club malgré son talent XXL.

Avant d’en savoir plus sur le mercato estival, le PSG est proche de conclure un joli coup cet hiver avec l’arrivée de Dro Fernández en provenance du Barça. La pépite catalane doit encore trouver un accord total avec les pensionnaires du Parc des Princes. Ces derniers doivent également s’entendre avec un FC Barcelone franchement agacé à l’idée de perdre un nouveau talent issu de son centre de formation.
1
