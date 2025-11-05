nuno mendes idolatre des joueurs du real madrid iconsport 262716 0126 394539

Le PSG perd aussi Nuno Mendes !

PSG05 nov. , 17:02
parEric Bethsy
6
L’infirmerie du Paris Saint-Germain se remplit à nouveau. Mardi soir, le staff médical parisien n’a pas seulement constaté les blessures d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi. Nuno Mendes a également été touché pendant le match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich (défaite 1-2). D’après le communiqué du champion d’Europe, le latéral gauche souffre d’une entorse du genou et « restera en soins ces prochaines semaines ». On ignore la durée exacte de son absence mais l’international portugais, forfait pour le déplacement à Lyon dimanche, manquera aussi le rassemblement de sa sélection.
6
Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi ?

on ne trouve pas 2 lateraux du niveau de Nunez et Hakimi dans un effectif ,un attaquant ballon d'or tu es un beau connard.Nos meilleurs joueurs sont décimés et le niveau des suppleants est plus faible c'est évident mais tu es trop con pour comprendre ça

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Upamecano maintenant vient eteindre un incendie qu'il a allumé en se moquant d'un joueur gravement blessé.Pauvre imbécile

